Con il passare dei mesi, HarmonyOS, il sistema operativo realizzato da Huawei per i propri device, diventa sempre più centrale nei progetti dell’azienda, ciò anche sulla spinta delle difficoltà incontrate a causa del ban commerciale statunitense.

E così non ci si stupisce se il colosso cinese abbia reso noto di avere in programma di installare HarmonyOS su oltre 200 milioni di dispositivi, così da fare crescere il suo ecosistema e rendere questo sistema operativo pronto ad affrontare il mercato globale.

Huawei ha grandi progetti per HarmonyOS

Yang Haisong, vice presidente della divisione software di Huawei, ha dichiarato che nei programmi dell’azienda vi è la produzione di 100 milioni di dispositivi animati da questo OS nel giro di un anno ed altri 100 milioni dovrebbero essere quelli lanciati da altri produttori.

Nei giorni scorsi, in occasione del lancio ufficiale di HarmonyOS 2.0, il produttore non ha nascosto di riporre grandi aspettative in questa nuova versione del suo OS, pensata per essere installata a bordo di smartphone, smartwatch, smart TV e dispositivi smart home.

Fondamentale per il suo successo sarà l’interesse che riuscirà a stuzzicare in altri produttori, che con i propri device dovranno contribuire in maniera rilevante alla creazione di un ecosistema completo.

Huawei lavora ad uno smartwatch costoso

Restando in casa Huawei, stando a quanto reso noto da RODENT950, in occasione della presentazione della serie Huawei Mate 40, il produttore dovrebbe lanciare anche Huawei Watch GT RS, smartwatch che dovrebbe arrivare sul mercato ad un prezzo elevato.

Tra le sue probabili feature ci dovrebbero essere anche il supporto alla ricarica wireless, varie modalità sportive, la rilevazione SpO2 e un modulo ECG. Staremo a vedere.