Per aiutare gli utenti a creare playlist con un migliore flusso di brani in YouTube Music, Google sta impiegando la sua intelligenza artificiale in una funzione chiamata “Assistive Playlist”.

Quando si crea una nuova playlist, la funzionalità esaminerà il nome della playlist, i brani che l’utente ha già aggiunto e la sua cronologia di ascolto per offrire fino a sette suggerimenti per la traccia successiva, con la possibilità di aggiornare l’elenco per ottenere ulteriori suggerimenti.

YouTube Music diventa più smart con le playlist assistite

Dopo aver creato una playlist gli altri utenti possono accedervi insieme alle altre playlist pubbliche create, inoltre è possibile visualizzare e aggiungere le playlist pubbliche che hanno creato gli altri utenti toccando il loro nome per accedere al loro profilo.

Negli ultimi mesi YouTube Music ha aggiunto altre funzionalità per le playlist nello sforzo di colmare il divario con Google Play Music prossimo alla chiusura, incluso un modo per creare mix con gli amici.

La funzionalità per le playlist assistite è ampiamente disponibile e ora dovrebbe essere più facile individuare le playlist personalizzate che il servizio crea per l’utente nel suo feed nella schermata home, oltre alle playlist basate sull’umore e a quelle basate sui generi musicali nella scheda Esplora.

Come aggiornare l’app YouTube Music

Per aggiornare l’app YouTube Music all’ultima versione è sufficiente toccare il badge sottostante e successivamente il pulsante aggiorna sulla relativa scheda presente nel Play Store di Google.