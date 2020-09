Il POCO X3 NFC che è stato presentato nei giorni scorsi si sta per reincarnare. È abitudine di Xiaomi quella di differenziare il nome dei prodotti a seconda della regione del mondo in cui sono venduti, e la storia si ripeterà con il progetto di POCO X3 NFC che in Cina sarà presentato e commercializzato a breve con il nome di Redmi Note 10.

POCO X3 NFC e Redmi Note 10 saranno esteticamente identici al netto delle colorazioni, che potrebbero essere diverse, e sovrapponibili anche per dotazione hardware. Ci sarà però una differenza “concettuale”: Redmi Note 10 identificherà una piccola famiglia di prodotti, con la variante standard che sarà un semplice re brand di POCO X3 NFC mentre Redmi Note 10 Pro offrirà qualcosa in più.

Redmi Note 10 Pro infatti farà affidamento su una base tecnica diversa. I bene informati raccontano della presenza di un SoC Dimensity, se 820 oppure 800U è ancora da capire, capace di agganciare il 5G mentre Redmi Note 10 allo stesso modo di POCO X3 NFC utilizzerà lo Snapdragon 732 di Qualcomm privo di connettività 5G.

La differenziazione sarebbe dovuta al fatto che l’infrastruttura 5G è più diffusa in Cina che in Europa, da qui la scelta di Xiaomi di aggredire in modo diverso mercati diversi. Chissà se un POCO X3 5G un giorno debutterà anche in Europa.