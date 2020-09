Bazaart è un’applicazione di fotoritocco e design molto popolare in ambito iOS che permette di creare foto originali, design professionali e straordinari collage artistici.

Le principali funzionalità offerte dall’app includono la possibilità di rimuovere lo sfondo dalle foto, ritagliarle, aggiungere migliaia di sfondi, adesivi e testo utilizzando una selezione di bellissimi font.

Bazaart approda sugli smartphone Android dopo 8 anni

Sono presenti i classici strumenti di fotoritocco per ridimensionare, ruotare, posizionare, duplicare e capovolgere con semplici gesti e la possibilità di caricare le foto dalla galleria, Google Foto, Dropbox e altre fonti.

Il risultato finale può essere salvato come JPG o PNG (sfondo trasparente) e condiviso su Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, SMS, e-mail ecc.

L’abbonamento alla versione Premium offre un accesso completo alle funzionalità dell’app e una bellissima collezione di adesivi e sfondi, inoltre rimuove la filigrana.

L’abbonamento a Bazaart Premium costa 4,09 euro al mese con rinnovo automatico e la facoltà di annullarlo in qualsiasi momento, tuttavia non sono previsti rimborsi per i periodi non utilizzati.

Bazaart è disponibile per il download gratuito ma è necessario abbonarsi per continuare a utilizzare l’app trascorsi i sette giorni di prova gratuiti e chiede le autorizzazioni per l’accesso a posizione, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è necessario Android 8.0 o versioni successive.

