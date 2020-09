Il confine tra Facebook e Instagram va via via sfumando e l’ultima feature in fase di test da parte del colosso dei social network non fa altro che confermarlo.

L’azienda, infatti, sta testando una nuova funzionalità che consente agli utenti di visualizzare le storie di Instagram dall’app principale del social nework.

Ecco come aumenterà l’integrazione tra Facebook e Instagram

Tale nuova feature è al momento in fase di test limitato, così come confermato dallo stesso team del social network ed allo stato attuale non vi sono informazioni su quando potrebbe essere messa a disposizione di tutti gli utenti.

Stando a quanto si apprende, gli utenti di Instagram possono scegliere di rendere le loro storie visualizzabili anche dai loro follower su Facebook (è necessario aderire con entrambi gli account, collegarli e dare il consenso per la privacy).

Per quanto riguarda la privacy, le persone su Facebook che non seguono un utente su Instagram non potranno vedere la sua storia mentre su Instagram si vedranno le visualizzazioni delle storie e le risposte.

In pratica, gli amici di Facebook che ci seguono anche su Instagram dovrebbero poter visualizzare sia la nostre storie di Instagram che quelle di Facebook senza mai lasciare l’app principale.