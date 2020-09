Vodafone Happy Friday ha un super regalo per questo venerdì

Come ogni venerdì, anche oggi 4 settembre 2020, torna l’appuntamento settimanale con Vodafone Happy Friday, il programma fedeltà gratuito dedicato ai clienti dell’operatore rosso, e il regalo di oggi è da cogliere al volo: un codice dedicato per ottenere ben 4 mesi di NOW TV Cinema.

Se vi sembra di aver già letto dell’accoppiata Vodafone – NOW TV, non siete in errore: abbiamo parlato di un regalo analogo giusto qualche giorno fa, tuttavia in quel caso si faceva riferimento al programma a pagamento Vodafone Happy Black.

Vodafone Happy Friday: 4 mesi di NOW TV Cinema

Al pari di quanto detto nei giorni scorsi, il regalo pensato da Vodafone per i clienti in target consiste concretamente in 4 mesi gratuiti del Pass Cinema di NOW TV. Il Pass in questione permette al cliente di avere accesso ai film di Sky, con oltre 1.000 titoli e prime visioni a pochi mesi dall’uscita nelle sale cinematografiche. È inoltre inclusa la visione in HD (non su smartphone, PC e tablet) e su due schermi contemporaneamente senza sovrapprezzo.

A partire dal quinto mese, il Pass si rinnova automaticamente al prezzo di listino di 9,99 euro al mese, ma il cliente può disattivarlo in qualsiasi momento fino a 24 ore prima della fine del periodo coperto dalla promozione.

Il messaggio in arrivo ai clienti in target recita testualmente: «Vodafone Happy: con Happy Friday hai il tuo codice […] per avere 4 mesi di NOW TV Cinema. Attivalo entro il 30 Settembre 2020 su nowtv.it/voda. Dal quinto mese l’offerta si rinnova a 9,99 euro/mese, salvo disattivazione».

Va detto che i regali proposti con Vodafone Happy Friday sono solitamente personalizzati, pertanto alcuni clienti Vodafone potrebbero ricevere altri regali.

Occorre inoltre sottolineare che, a differenza del premio analogo offerto da Vodafone Happy Black — riscattabile fino al 30 settembre 2020 –, quello incluso con Vodafone Happy Friday può essere richiesto soltanto entro le ore 23.59 di oggi, venerdì 4 settembre. Ecco la pagina ufficiale in cui inserire il codice ricevuto per riscattare il premio:

4 mesi di NOW TV Cinema con Vodafone Happy Friday

Ecco, infine, il badge per scaricare l’app My Vodafone dal Google Play Store.