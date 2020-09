L’arrivo di Android 10 ha aperto le porte alla modalità scura a livello di sistema, oltre alla possibilità per gli sviluppatori di pubblicare sul Play Store le proprie app con un apposito tema scuro per soddisfare i nuovi requisiti di Android. Sebbene siano ormai moltissime le app di Google (e di terze parti) ad offrire la modalità scura, Google Maps risiede ancora fra quelle che non l’hanno ancora abbracciata a 360°.

Una modalità scura a 360°

Se siete soliti utilizzare Google Maps saprete certamente che la modalità scura è disponibile solo durante la navigazione, ma che risulta completamente assente per tutte le altre aree dell’app. Questo potrebbe presto cambiare, almeno secondo quanto scoperto nel teardown dell’APK di Google Maps.

Infatti, i colleghi di 9to5google, studiando porzioni di codice presenti nella versione 10.50 di Google Maps, hanno scovato numerosi rimandi a “DARK_MODE_SETTINGS”. Le stringhe sottostanti sembrano puntare tutte alla possibilità che ben presto Google Maps avrà una interfaccia scura a 360°, e non solo durante la modalità di navigazione.

<string name=”DARK_MODE_TOOLTIP_TEXT”>Go to Settings for light theme</string>

<string name=”DARK_MODE_SETTINGS_DIALOG_TITLE”>Appearance</string>

La sezione “Appearance” rimanda alla possibilità di scegliere fra tre temi per l’applicazione: default, scuro e chiaro.

<string name=”DARK_MODE_SETTINGS_DIALOG_FOLLOW_SYSTEM_THEME”>Default to device theme</string>

<string name=”DARK_MODE_SETTINGS_DIALOG_DARK_THEME”>Dark theme</string>

<string name=”DARK_MODE_SETTINGS_DIALOG_LIGHT_THEME”>Light theme</string>

<string name=”DARK_MODE_SETTINGS_DIALOG_NAV_SETTINGS_DESCRIPTION”>In settings, you can also change the appearance of the map during navigation</string>

<string name=”DARK_MODE_SETTINGS_DIALOG_NAV_SETTINGS_LINK”>Go to navigation settings</string>

Le informazioni contenute nell’APK di Google Maps indicano che il team di sviluppo è al lavoro per implementare una modalità scura completa, ma non abbiamo modo di prevedere quando questa novità arriverà e in quale versione dell’app.



Il nostro consiglio è quello di controllare di avere sempre a disposizione l’ultima versione dell’applicazione cliccando il badge sottostante del Play Store.