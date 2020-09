Quella di aggiornare nella seconda parte dell’anno la linea di top di gamma presentata nella prima metà è una consuetudine che OnePlus ha inaugurato tre anni fa con l’avvicendamento tra OnePlus 5 e OnePlus 5T e che da allora non ha più abbandonato. La storia si ripeterà anche in questo 2020 con i OnePlus 8T che ruberanno presto la scena ai OnePlus 8.

La variante d’accesso alla prossima serie sarà come di consueto OnePlus 8T, prodotto su cui i colleghi di androidcentral.com hanno ottenuto alcune anticipazioni da “fonti interne” all’azienda. Secondo queste, il display del top di gamma cinese avrà la stessa diagonale da 6,55 pollici del predecessore, ne manterrà la tecnologia AMOLED ma offrirà qualcosa in più in termini di fluidità.

OnePlus 8T con refresh rate elevato e una fotocamera in più

Se infatti l’attuale OnePlus 8 ha uno schermo capace di aggiornare l’immagine 90 volte al secondo, OnePlus 8T tenterà di sedurre i potenziali clienti con un refresh rate di 120 Hz, il medesimo cioè di OnePlus 8 Pro. Inoltre, secondo la fonte, avrà una fotocamera in più al posteriore deputata alla cattura delle informazioni relative alla profondità di campo – quindi quattro in totale – mentre il sensore principale manterrà i 48 megapixel nonostante non sarà lo stesso. Confermato il sensore ultra wide da 16 megapixel mentre il macro passerà da 2 a 5 megapixel.

Invariata la configurazione d’accesso con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione mentre arrivano conferme sulla presenza fin dalla prima accensione della OxygenOS 11 basata su Android 11, su cui sono già arrivate grandi anticipazioni che hanno fatto dibattere il web per alcune soluzioni che ricordano la One UI di Samsung.

OnePlus 8T e OnePlus 8T Pro, conclude il report, saranno presentati tra la fine di settembre e la prima settimana di ottobre, in linea con quanto avvenuto un anno fa con la serie OnePlus 7T ufficializzata il 29 settembre.