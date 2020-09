Iliad ha pubblicato i risultati fiscali relativi al secondo trimestre del 2020, periodo durante il quale questo sempre più popolare operatore telefonico ha fatto registrare un’importante crescita.

I due dati principali non lasciano dubbi al riguardo: 454.000 nuovi utenti e 162 milioni di euro di fatturato (con una crescita pari al +68% rispetto al medesimo periodo del 2019) e ciò anche se in questi mesi per diverse settimane gli store dell’operatore sono stati chiusi a causa della pandemia di Coronavirus.

I numeri di Iliad nel 2020

Nel primo semestre del 2020 Iliad arriva a registrare così un fatturato di 312 milioni di euro, con una crescita del 76% su base annua.

Ecco gli altri numeri che emergono dai nuovi risultati di Iliad:

oltre 6 milioni di utenti con un market share pari a circa l’8%

223 milioni di euro di investimenti per il potenziamento della rete

5.800 siti radio installati

3.980 siti attivati

Grande soddisfazione è stata espressa dall’Amministratore Delegato dell’operatore telefonico, Benedetto Levi, che ha ricordato che “Nel secondo trimestre dell’anno abbiamo voluto mostrare concreta vicinanza ai nostri utenti, fornitori e partner, e siamo stati ripagati con un’importante crescita“, aggiungendo che l’azienda continuerà in questa direzione e, allo stesso tempo, si preparerà al prossimo lancio nel mercato della rete fissa.

