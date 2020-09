Il modus operandi di Google Maps per gli orari di arrivo previsti è estremamente efficace: i numeri dicono che la previsione si è rivelata esatta nel 97% dei casi, su una base statistica di oltre un miliardo di chilometri percorsi quotidianamente. Attraverso un post sul proprio blog, Google ha spiegato come si è arrivati ad un risultato di questo tipo che peraltro mantiene dei margini di miglioramento.

Il principale dei segreti di Google Maps è DeepMind, un laboratorio per l’intelligenza artificiale con sede a Londra di proprietà di Alphabet, la società che sta a monte di Google. La rete neurale progettata da DeepMind messa al soldo di Google Maps riceve e incrocia una moltitudine di dati: informazioni in tempo reale sul traffico raccolte in modo anonimo dai dispositivi Android, dati storici sul traffico, periodo dell’anno, limiti di velocità e cantieri delle amministrazioni locali ma anche informazioni fondamentali come la qualità, le dimensioni e il senso di marcia direzione di una determinata strada.

Avvalendosi dell’aiuto di DeepMind la precisione degli ETA (Estimated Time of Arrival, tempo di arrivo stimato) in città come Berlino, Giacarta, San Paolo, Sydney, Tokyo e Washington è migliorata addirittura del 50%. Google e DeepMind tuttavia hanno dovuto trovare una soluzione per il lock-down conseguente alla fase acuta della pandemia di Covid-19, che ha ridotto in modo pesante ed improvviso il traffico (in alcuni casi fino al 50%) rendendo inutili i metodi adottati in precedenza.

“Per tenere conto di questo cambiamento improvviso abbiamo dovuto snellire i nostri modelli affinché diventassero più agili, dando priorità ai modelli di traffico delle due o quattro settimane precedenti e riducendo di conseguenza la priorità dei modelli di traffico storici”, ha spiegato il product manager di Google Maps Johann Lau. Google ha affermato che la previsione del traffico e la scelta del percorso migliore è una scienza incredibilmente complessa, per cui si continueranno a cercare modi per tenere gli utenti lontani dal traffico e sulle rotte più sicure ed efficienti.