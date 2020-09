Una delle critiche più frequenti a Google Assistant è quella relativa alla sua difficoltà a funzionare correttamente con gli account di lavoro, in particolare con gli eventi di Google Calendar ma fortunatamente il colosso di Mountain View potrebbe presto risolvere questo problema.

Analizzando il codice dell’ultimo APK di Google Assistant, infatti, lo staff di 9to5Google ha scovato dei riferimenti che suggeriscono l’introduzione di un’importante novità, in virtù della quale l’assistente dovrebbe poter avere accesso ai dati da più account insieme a quello principale.

Google Assistant prepara un’importante novità

Ciò dovrebbe essere possibile attraverso una nuova pagina Account nelle impostazioni di Google Assistant: stando alla sua descrizione, infatti, consentirà all’assistente di accedere ai dati e ai servizi dagli altri account (al momento è disponibile un unico pulsante per aggiungere un nuovo account).

Al momento non è chiaro a quale piattaforma sia destinata questa pagina “Account” (probabilmente i dispositivi Android, gli smart display e gli altoparlanti) né vi sono certezze su come verranno integrati i dati dei vari account (un’ipotesi è che con l’apposito comando venga mostrata una vista unificata di tutte le informazioni e gli eventi da ogni account connesso).

Restiamo in attesa di informazioni dal colosso di Mountain View per scoprire quando tale nuova feature sarà integrata e come funzionerà. Potete scaricare l’assistente del colosso di Mountain View dal Play Store: