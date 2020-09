Nuovo giorno, nuovo giro di aggiornamenti software nel panorama degli smartphone Android e quelli di oggi arrivano quasi tutti da casa HONOR/Huawei, con giusto un paio di eccezioni: i modelli interessati sono infatti Huawei P40 Pro, HONOR 20, HONOR View 20, HONOR 9X Pro, Redmi 8A Dual e Nokia 2.1.

Huawei P40 Pro: le novità dell’aggiornamento

Nella giornata di ieri abbiamo visto come Huawei stia lavorando ad una nuova versione beta della EMUI 10.1 e di come la EMUI 11 porterà su Huawei P40 Pro il Wi-Fi 6, oggi invece parliamo di un aggiornamento meno ricco di novitÀ, ma già in roll out.

Come potete vedere dallo screenshot riportato, Huawei P40 Pro sta ricevendo un pacchetto OTA da 283 MB che introduce la nuova versione software 10.1.0.154. Per quanto riguarda le novità, sono da segnalare le patch di sicurezza del mese di agosto 2020.

HONOR 9X Pro, HONOR 20, HONOR View 20: le novità degli aggiornamenti

Mettiamo da parte Huawei e passiamo alle vicende di casa HONOR: sono tre gli smartphone protagonisti degli aggiornamenti software di oggi.

HONOR 9X Pro non può ancora contare sulla EMUI 10.1 (arriverà, ma manca una data di roll out ufficiale), dovendosi per ora acconterare ancora della versione 9.1.1. Per ingannare l’attesa, ecco un piccolo aggiornamento software: con questo nuovo update da 111 MB, HONOR 9X Pro passa alla build 9.1.1.194 e ottiene le patch di sicurezza di agosto 2020.

HONOR View 20 e la serie HONOR 20 hanno già fatto il grande passo con la Magic UI 3.1, che ha rinnovato la UI e introdotto nuove interessanti feature. Adesso, su quella base, HONOR 20 e HONOR View 20 stanno ricevendo le patch di sicurezza di agosto 2020. In particolare, HONOR 20 sta ricevendo un file OTA da 130 MB, con la build 10.1.0.243, mentre l’update di HONOR View 20 pesa 171 MB e introduce la 10.1.0.162.

Nokia 2.1 e Redmi 8A Dual: le novità degli aggiornamenti

Chiudiamo con la coppia di smartphone low cost composta da Nokia 2.1 e Redmi 8A Dual, gli unici a ricevere oggi un major update. Android 11 è ormai dietro l’angolo e, se da una parte, Android 10 è ormai arrivato su tantissimi modelli, altri lo stanno ancora aspettando. Nel caso di Nokia 2.1 e Redmi 8A Dual, l’attesa è appena giunta al termine.

Si tratta ovviamente di aggiornamenti profondamenti diversi tra loro: Nokia 2.1 è uno smartphone Android Go e riceve dunque l’aggiornamento del robottino verde nella sua versione stock. A dispetto di una scheda tecnica non particolarmente interessante, si tratta del secondo major update per un device arrivato sul mercato con Android 8.1 Go Edition. Il roll out di Android 10 avverrà in modo graduale: al momento solo il 10% degli utenti in alcuni mercati asiatici, tra cui l’India, lo stanno ricevendo, ma tutti i mercati di questa prima fase verranno raggiunti entro il 7 settembre.

Redmi 8A Dual, dal canto suo, è uno smartphone tutt’altro che stock: al di sopra di Android c’è ovviamente la MIUI di Xiaomi. Per quanto riguarda il modello preciso, si tratta di una variante del più noto Redmi 8A specifica per il mercato indiano, contraddistinta dalla presenza di una seconda fotocamera posteriore. Anche in questo caso la scheda tecnica non è particolarmente interessante, ma è comunque nettamente superiore a quella del Nokia succitato. Se i modelli standard Redmi 8 e Redmi 8A hanno già ricevuto Android 10, adesso tocca anche a Redmi 8A Dual e con Android 10 c’è la MIUI 11. Per la MIUI 12 sarà necessario pazientare ancora.

Come aggiornare Huawei P40 Pro, HONOR 9X Pro, HONOR 20, HONOR View 20, Nokia 2.1 e Redmi 8A Dual

Il nuovo aggiornamento per Huawei P40 Pro ha già raggiunto anche l’Italia, pertanto, se non lo avete ancora ricevuto, arriverà a breve. Per gli altri modelli sarà al massimo questione di qualche giorno.

Redmi 8A Dual è in vendita solo in India, ma casomai ne aveste uno per le mani, ecco il link per il download e l’installazione manuale dell’update:

Download Android 10 per Redmi 8A Dual

Grazie a Daniele De Vellis per la segnalazione