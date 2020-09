YouTube Music sta testando le classifiche in primo piano nella scheda Esplora, un’altra funzione di Google Play Music, inoltre la versione 8.26 di Play Music per Android introduce una nuova funzionalità per esportare localmente le playlist.

Classifiche in primo piano in YouTube Music

La sezione Esplora di YouTube Music offre una selezione personalizzata di nuovi album e singoli, playlist, generi, stati d’animo e altro ancora. Alcuni Redditor hanno notato che questa esperienza sta ricevendo un piccolo aggiornamento del design e ora la nuova pagina presenta le classifiche.

Le classifiche non sono del tutto nuove su YouTube Music, in quanto sono apparse nella scheda Home scorrendo verso il basso, tuttavia la nuova pagina Esplora le mette in primo piano posizionando la scorciatoia al centro tra le nuove uscite e gli stati d’animo e i generi nella parte superiore della pagina.

Nella versione Web, tutte e tre le scorciatoie ora presentano sfondi grigi rendendole più in linea con gli altri pulsanti e cliccando sul collegamento delle classifiche viene visualizzata una nuova interfaccia che mostra le 50 migliori canzoni, artisti, video musicali, anche se i migliori album non sono ancora visibili, con la possibilità di sfogliare le migliori canzoni per genere, mentre il resto della scheda appare invariato.

Sembra che la nuova scheda Esplora al momento sia in sperimentazione solo per pochi utenti sia sul Web che sulle app mobili, tuttavia potete verificare se è disponibile sui vostri dispositivo aggiornando l’app tramite il Play Store.

Google Play Music aggiunge l’opzione per esportare playlist locali

In vista della cessazione di Google Play Music prevista entro il prossimo mese di ottobre, l’ultima versione di YouTube Music per Android introduce una funzionalità Esporta playlist locali che consente la riproduzione delle playlist sul dispositivo tramite altre applicazioni.

Questa funzionalità è rivolta a coloro che utilizzano principalmente Play Music per ascoltare i media locali che sono stati trasferiti o scaricati direttamente nella memoria del dispositivo e sono stati ampiamente organizzati tramite playlist. Toccando l’opzione verrà creato un file .m3u per ogni playlist nel percorso /storage/emulated/0/playlist-export.

Questo formato elenca la posizione dei file multimediali sul dispositivo e i file esistenti in quella directory vengono eliminati o aggiornati ogni volta che gli utenti avviano una nuova esportazione. L’esportazione locale della playlist è presente nella versione 8.26 di Google Play Music ora disponibile tramite il Play Store.