Huawei P30/P30 Pro, Xiaomi Mi 9 SE e Redmi Note 8T ricevono nuovi aggiornamenti

Gli aggiornamenti software di oggi riguardano alcuni tra gli smartphone maggiormente apprezzati dello scorso anno nei rispettivi segmenti di mercato: Huawei P30, Huawei P30 Pro, Xiaomi Mi 9 SE e Redmi Note 8T.

Huawei P30 e Huawei P30 Pro: le novità dell’aggiornamento

Huawei P30 e Huawei P30 Pro sono smartphone tuttora molto validi e dotati di un certo appeal, essendo di fatto gli ultimi top di gamma del produttore cinese a disporre dei servizi e delle applicazioni di Google.

I due smartphone hanno iniziato a ricevere nelle scorse ore un nuovo aggiornamento software che comprende fondamentalmente le patch di sicurezza del mese di agosto 2020.

In particolare, il pacchetto OTA in arrivo, come si evince dallo screenshot riportato di seguito, pesa 153 MB e introduce la versione software 10.1.0.152. La base dunque è la EMUI 10.1. Il registro delle modifiche non segnala altre novità di sorta, oltre alle già citate patch di sicurezza mensili.

Xiaomi Mi 9 SE e Redmi Note 8T: le novità degli aggiornamenti

Passiamo adesso alle vicende di casa Xiaomi/Redmi. Come detto, i modelli interessati sono Xiaomi Mi 9 SE e Redmi Note 8T, rispettivamente il compatto della serie Mi 9 e il degno successore del best-seller Redmi Note 7.

Procedendo con ordine, l’aggiornamento in arrivo per Xiaomi Mi 9 SE è il più importante dei due, ma al contempo il meno significativo per il nostro mercato: la variante cinese del device sta finalmente ricevendo la MIUI 12. Il file OTA in arrivo pesa 833 MB e la versione software introdotta è la V12.0.2.0.QFBCNXM. Sebbene vengano segnalati importanti miglioramenti, i primi utenti che hanno installato l’update hanno già individuato i primi bug.

Come detto, questo aggiornamento non è molto rilevante per noi, visto che vi abbiamo già raccontato dell’arrivo in Italia della MIUI 12 Global Stable per Xiaomi Mi 9 SE. Per tutte le novità della MIUI 12, vi rimandiamo al nostro video dedicato:

Passando a Redmi Note 8T, l’aggiornamento in arrivo sull’apprezzato medio di gamma ci riguarda più da vicino, visto che contiene la MIUI 11.0.5.0 Global Stable.

Il registro delle modifiche è estremamente sintetico, menziona infatti soltanto le patch di sicurezza di agosto. Non mancano comunque le classiche ottimizzazioni di sistema, mentre continua ancora l’attesa per la MIUI 12.

Come aggiornare Huawei P30/P30 Pro, Xiaomi Mi 9 SE e Redmi Note 8T

I nuovi aggiornamenti software per Huawei P30, Huawei P30 Pro e Redmi Note 8T sono già in roll out a livello globale, pertanto, se non sono ancora arrivati sui vostri dispositivi, a breve spunterà la classica notifica di aggiornamento. Potete comunque verificarne manualmente la disponibilità entrando nelle Impostazioni di sistema, nella sezione dedicata agli aggiornamenti software.

Se siete possessori di un Redmi Note 8T e non volete aspettare, potreste valutare l’installazione manuale dell’update tramite i seguenti link (a patto di essere perfettamente consapevoli di quello che fate):

MIUI V11.0.5.0.PCXMIXM per Redmi Note 8T: Recovery ROM | OTA ROM

Nel caso di Xiaomi Mi 9 SE, come detto, questo update è specifico per il mercato cinese, ma la MIUI 12 è comunque già disponibile anche per i modelli italiani.

Avete già ricevuto questi nuovi aggiornamenti software sui vostri smartphone? Ditecelo nei commenti.