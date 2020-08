Da Fastweb arriva una nuova interessante iniziativa collegata a LiveFast, il programma fedeltà di questo operatore telefonico: ci riferiamo ad uno sconto del 15% su diversi dispositivi Samsung, Huawei, Apple e di altri brand.

I clienti iscritti a LiveFast, infatti, avranno la possibilità fino al 31 dicembre 2020 di richiedere il suddetto sconto su una selezione di prodotti inclusi nel catalogo di FASTShop, il tutto con la collaborazione di Monclick.

Fastweb in collaborazione con Monclick ti riserva un codice sconto esclusivo del 15% su una selezione sempre aggiornata di PC, stampanti, tablet delle migliori marche, prodotti semplici da usare, per lo studio, il lavoro, per rimanere in contatto con i propri cari o divertirsi insieme da casa.

Ottieni subito il tuo codice sconto per tutti i tuoi acquisti, senza limiti di utilizzo, sul nostro FASTShop!