Mancano pochi giorni al lancio di Android 11 e assieme ai dispositivi Google Pixel supportati, tante altri OEM si sono affannati per dare modo ai propri utenti di provare in anteprima le novità della nuova major release di Android. Ad esempio, dopo l’arrivo della beta 2 per OnePlus 8, in queste ore è possibile installare la beta 3 di Android 11 per Xiaomi Mi Note 10 e Xiaomi Mi CC9 Pro.

Ecco la beta 3 di Android 11

La build in questione fa riferimento alla beta interna della MIUI 12 indicata al mercato cinese e siccome Xiaomi Mi Note 10 non è altro che un rebrand di Xiaomi Mi CC9 Pro, è possibile installare il firmware su entrambi i modelli di smartphone senza temere di andare incontro a problemi.

Trattandosi di una versione per la Cina, non è possibile utilizzare il tool della MIUI per l’update dell’OS, ma è invece consigliato fare affidamento su di una recovery custom come ad esempio la TWRP. All’interno della build non sono presenti né i Google Play Services né le applicazioni di Google, pertanto valutate con cura se volete lanciarvi in questa prova oppure desistere.

Download Android 11 beta 3

Se siete interessati alla beta 3 di Android 11, potete scaricarla seguendo il seguente link:

Per installare l’OS vi basta semplicemente entrare all’interno della recovery e far partire il flash. Vi ricordiamo che non si tratta della versione finale di Android 11 e pertanto ne sconsigliamo l’utilizzo sul proprio dispositivo principale.

