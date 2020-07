A distanza di poco più di un mese dal rilascio della beta 1 di Android 11 per gli attuali top di gamma di OnePlus, in queste ore l’azienda comunica che i possessori di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro possono finalmente installare Android 11 beta 2. Come sottolinea OnePlus, Android 11 beta 2 è una build del sistema operativo che non andrebbe installata dai classici utenti, ma da chi invece ha necessità di testare le funzioni della nuova major release di Android perché magari programmatore.

Arriva la beta 2 di Android 11

Prima di procedere ad indicarvi quali sono i passi da compiere per installare Android 11 beta 2 ed eventualmente fare il downgrade ad Android 10, ci teniamo ad informarvi dei bug noti:

alcune aree della UI non sono completate;

alcune funzioni dell’applicazione Fotocamera non sono funzionanti;

alcune applicazioni potrebbero non funzionare correttamente;

potrebbero esserci problemi di stabilità generale del sistema operativo.

Ricordiamo inoltre che l’installazione della beta 2 di Android 11 comporterà la cancellazione completa dei dati salvati in memoria, pertanto è bene effettuare un backup completo delle informazioni salvate in essa per evitare di perderle. Ci teniamo a sottolineare nuovamente che le informazioni sottostanti sono indicate solo per i possessori di OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro e che i dispositivi OnePlus 8 con carrier TMO/VZM non sono compatibili con la beta 2 di Android 11.

OnePlus suddivide le regole da seguire per installare la beta in base alle tre versioni dell’OS installato sugli smartphone:

MP: per i dispositivi muniti della versione ufficiale dell’OS;

DP: per i dispositivi muniti della developer preview;

OBT: per i dispositivi muniti della open beta.

Come aggiornare da MP/OBT a DP tramite OTA locale

Scaricare il file .zip con la ROM;

copiare il file .zip nello storage del telefono;

andare in Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema > tappare l’icona in alto a destra > Upgrade locale > selezionare il file .zip > Upgrade;

tappare sulla voce Riavvia dopo il completamente dell’upgrade.

Come fare il rollback da DP a MP tramite OTA locale

Scaricare il file .zip con la ROM;

copiare il file .zip nello storage del telefono;

andare in Impostazioni > Sistema > Aggiornamenti di sistema > tappare l’icona in alto a destra > Upgrade locale > selezionare il file .zip > Upgrade;

tappare sulla voce Riavvia dopo il completamente dell’upgrade.

Download Android 11 beta 2

Download package per il rollback ad Android 10

È ovviamente richiesto di condividere con OnePlus feedback circa eventuali bug o modifiche da apportare al sistema operativo tramite l’applicazione Community, liberamente scaricabile a questo link.

