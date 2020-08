Google Assistant è senza dubbio uno dei prodotti più importanti del colosso di Mountain View e la sua importanza, così come le sue potenzialità, sono destinate ad aumentare in futuro.

Nelle scorse ore il team di Google ha apportato una piccola modifica al modo in cui l’assistente appare visivamente sui telefoni della gamma Pixel in quanto Pixel Launcher ora opta per un’icona del microfono.

C’è una piccola novità per Google Assistant

Ricordiamo che allo stato attuale ci sono 4 modi per lanciare Google Assistant (il comando vocale Ok Google, uno swipe dagli angoli in basso su Android 10, Active Edge e un tap sull’icona dedicata nella barra di ricerca di Pixel Launcher) e il colosso di Mountain View ha deciso di modificarne leggermente uno.

Invece del logo di Google Assistant composto da cerchi che formano una “G”, infatti, viene visualizzata un’icona del microfono, così da rendere identici tutti i campi di ricerca di Google, sul Web e sui dispositivi mobile.

Gli utenti potranno continuare a lanciare l’assistente come desiderano, in quanto non vi sono differenze nel modo in cui funziona.

Google Pixel Launcher è disponibile sul Play Store: