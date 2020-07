Un giro estivo attraverso l’Italia con un “Iliad Store su quattro ruote” per raggiungere gli avventori delle numerose località turistiche e balneari dello Stivale. È il Simbox Tour annunciato in queste ore dal quarto operatore italiano che in un paio d’anni ha assestato una scossa al mercato con trasparenza e semplicità.

Del Simbox Tour di Iliad sono state annunciate le prime quattro tappe, mentre le successive saranno comunicate nei prossimi giorni:

18-20 luglio: Sestri Levante, Genova

21-26 luglio: Rapallo, Genova

27 luglio – 2 agosto: Porto Antico di Genova

2-9 agosto: Riccione, Rimini

Piazze, centri storici e lungomari di numerose città italiane saranno pertanto coinvolte dal Simbox Tour di Iliad consentendo così agli italiani di sottoscrivere le offerte Iliad con l’aiuto e l’assistenza di personale qualificato.

Più che un tour, quindi, “è la possibilità di svoltare l’estate con un’offerta mobile generosa, senza rimodulazioni, senza vincoli e senza costi nascosti, a una tariffa garantita per sempre. Oltre che l’occasione per Iliad, di avvicinarsi ancora ai propri utenti ora anche in versione itinerante”, gonfia il petto l’operatore.

“Le Simbox sono calde e l’accoglienza è firmata Iliad, non resta che prendere appuntamento per vedersi in giro, anzi, per svoltare insieme!”.

Potrebbe interessarti: Migliori offerte telefoniche