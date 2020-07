Continua ad ampliarsi la rete di vendita di Iliad, il quarto operatore mobile italiano che si appresta ad aprire due nuovi punti vendita. A due mesi dall’apertura del quindicesimo store, avvenuta a maggio a Bologna, sono prossimi all’inaugurazione altri due negozi ufficiali.

Le città designate sono Palermo e Firenze, come si evince dalle richieste lavorative inserite sul portale utilizzato dal brand francese per cercare figure professionali. Per il punto vendita di Firenze servono uno Store Manager e uno Store Assistant, mentre per il negozio di Palermo è richiesta la sola figura dello Store Manager.

Non è ancora nota l’ubicazione dei due punti vendita ma secondo le prime indiscrezioni il negozio di Palermo non troverà posto in un centro commerciale quanto piuttosto in uno stabile in centro città. Nessuna anticipazione al momento per la collocazione del punto vendita di Firenze.

Per la Toscana si tratta del primo punto vendita ufficiale, visto che al momento erano presenti solo alcuni corner con i distributori SIMBOX. Per la Sicilia invece lo store di Palermo sarà il secondo, visto che andrà ad affiancare quello aperto tempo fa a Catania.

Al momento sono 15 gli store ufficiali Iliad nel nostro Paese: quattro a Milano, tre a Roma, due a Torino e uno ciascuno a Venezia, Bologna, Genova, Napoli, Bari e Catania.