Continua a crescere la presenza degli Iliad store all’interno del nostro Paese. Dopo il blocco dei lavori di apertura per via del Coronavirus, l’operatore francese festeggia l’apertura del primo Iliad store a Bologna. Esso, situato nella centralissima Via dell’Indipendenza che insieme a Via Rizzoli rappresentano il cuore della città emiliana, è il quindicesimo Iliad store presente sul territorio nazionale.

Iliad store apre in Via dell’Indipendenza

Rispetto ai Simbox Iliad installati nei centri commerciali italiani, lo store Iliad permette ai clienti di ricevere assistenza anche dai dipendenti dell’operatore francese in caso dovessero nascere complicazioni durante la fase di attivazione di una nuova SIM Iliad o in fase post-vendita. Ovviamente, considerando le disposizioni relative al decreto sulla Fase 2, il negozio Iliad è stato allestito tenendo conto dei protocolli di sicurezza e del distanziamento sociale.

Oltre ad essere il quindicesimo negozio presente in Italia – l’ultimo era stato aperto a Bari qualche mese fa -, lo store sito in Via dell’Indipendenza 23 C/D è anche l’unico disponibile in tutta l’Emilia Romagna. Essendo poi a pochi passi da Piazza Maggiore e all’interno in una delle vie dello shopping più importanti di Bologna, sarà certamente meta per chi è attratto dalle numerose offerte Iliad e vuole acquistare una nuova SIM.

