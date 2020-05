Oggi Huawei, Samsung e Qualcomm hanno ufficialmente dato il benvenuto ad MPEG-5 Essential Video Coding (EVC), nuovo standard di codifica video progettato per soddisfare le esigenze dell’industria dell’intrattenimento la cui promessa è quella di una maggiore compressione unita ad una qualità video migliore, il che permetterà di riprodurre contenuti impegnativi (4K, 8K, VR, AR) su un numero maggiore di schermi.

Huawei, Samsung e Qualcomm hanno tutta l’intenzione di adottare in tempi rapidi lo standard MPEG-5 EVC per favorirne la diffusione. Si sono impegnati a farlo ed anche ad offrire “condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie” a coloro che volessero adottarlo; le rispettive condizioni di licenza saranno annunciate entro e non oltre due anni dalla data di pubblicazione del Final Draft International Standard.

L’ottimizzazione raggiunta dalla codifica MPEG-5 EVC potrebbe incrementare la fruizione dei contenuti multimediali, dal momento che “pesando” meno richiederebbero minori risorse, senza intaccarne la qualità, potendo così potenzialmente esplodere in termini di diffusione nel momento in cui il 5G e le reti future prenderanno piede.