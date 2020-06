Huawei P Smart S è ufficiale in Italia: il nuovo smartphone di fascia media allarga la gamma di prodotti P Smart 2020 e prova a conquistare i più giovani puntando su fotocamera, batteria e sensore di impronte integrato nel display. Scopriamo tutti i dettagli sul nuovo dispositivo, che risulta già disponibile all’acquisto nel nostro Paese.

Caratteristiche tecniche di Huawei P Smart S

Huawei P Smart S è uno smartphone di fascia media dal prezzo contenuto, ma che nonostante ciò non vuole rimanere indietro nelle caratteristiche ritenute più importanti dal pubblico giovanile: intrattenimento, fotografie e batteria a lunga durata. Dopo Huawei P Smart 2020 e Huawei P Smart Pro si allarga dunque la “famiglia” P Smart di quest’anno.

Lo smartphone dispone di un Dewdrop Display AMOLED da 6,3 pollici a risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel), con un rapporto body ratio superiore al 90% e un design Curved 3D. A muovere il sistema ci pensa il SoC Kirin 710F, con processore octa-core (4 Cortex A73 2,2 GHz + 4 A53 1,7 GHz) e GPU Mali G51-MP4 (compatibile con GPU Turbo 3.0), accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna (espandibile tramite scheda NM SD fino a 256 GB).

Per quanto riguarda il comparto fotografico troviamo una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP (f/1.8), ultra grandangolare da 8 MP (f/2.4 e 120°) e di profondità da 2 MP (f/2.4) con IA. La fotocamera anteriore, dedicata agli amanti dei selfie, è da 16 MP (f/2.0) ed è in grado di riconoscere ed esaltare il protagonista dello scatto, anche controluce o di notte.

Lato connettività troviamo Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac 2,4 GHz / 5 GHz, 4G LTE, Bluetooth 5.0, GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, uniti a porta USB Type-C e porta per il jack da 3,5 mm. Presente anche l’NFC, per gli amanti dei sistemi di pagamento tramite smartphone, così come il sensore di impronte digitali, integrato nel display AMOLED.

La batteria è da 4000 mAh e dispone di un sistema intelligente di monitoraggio dei consumi, con supporto alla ricarica da 5V/2A.

Design di Huawei P Smart S

Huawei P Smart S è uno smartphone dal design moderno, con cornici molto sottili e piccolo notch a goccia nella parte superiore, dove prende posto la fotocamera anteriore. Il produttore sostiene di essersi ispirato allo spettacolo di luci e ombre per le colorazioni Midnight Black, Breathing Crystal ed Emerald Green, che sottolineano il design dei bordi in 3D curvi pensati per fornire il massimo del comfort in mano. La parte posteriore è caratterizzata da un modulo fotografico sottile ma piuttosto allungato, dove trovano posto i tre obiettivi e il flash LED.

Software e funzioni di Huawei P Smart S

Huawei P Smart S può contare su Android 10 e sulla personalizzazione EMUI 10.1, senza Servizi Google. Lo smartphone utilizza infatti i Huawei Mobile Services (HMS) e include Huawei AppGallery, lo store virtuale di applicazioni proprietario.

Tante le funzionalità integrate per il comparto fotografico grazie all’intelligenza artificiale, in grado di riconoscere 22 scenari, ottimizzare il livello di luminosità, saturazione ed esposizione del bianco e non solo. Con AIS Super Night Mode si possono combinare fino a 16 diversi scatti di esposizione in uno solo per migliorare gli scatti notturni , eliminando lo spiacevole effetto mosso o sfocato, mentre con High ISO Sensitivity, Huawei P Smart S è capace di valorizzare alcuni particolari che potrebbero sfuggire a “normali” fotocamere. Con la modalità Ritratto è poi possibile scegliere di sfumare lo sfondo per far risaltare il soggetto, scegliendo tra diversi effetti.

Immagini di Huawei P Smart S

Prezzo e uscita di Huawei P Smart S

Huawei P Smart S è disponibile all’acquisto in Italia già da oggi, 8 giugno 2020, al prezzo consigliato di 249,90 euro, sia su Huawei Store e Huawei Experience Store, sia presso le principali catene di elettronica e della grande distribuzione. Tre le colorazioni: Midnight Black, Breathing Crystal ed Emerald Green.

Gli acquirenti di Huawei P Smart S riceveranno un mese di abbonamento gratuito a Huawei Music e 15 GB extra di spazio su Huawei Cloud per l’archiviazione di documenti, file e foto.