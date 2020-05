ho. Mobile, l’operatore virtuale nato da Vodafone, si prepara al lancio dei numeri personalizzati dal prossimo lunedì 18 maggio: i nuovi clienti potranno infatti scegliere il proprio numero telefonico attivando una nuova SIM ho. Mobile.

Numeri di telefono personalizzati con ho. Mobile

Il numero manterrà il prefisso 379 e la scelta dovrà sottostare alle decadi 1 e 2 (e quindi numeri come 3791 o 3792), lasciando sei cifre alla scelta dell’utente; molto probabilmente la scelta non sarà completamente libera, con l’operatore che andrà a proporre alcune combinazioni tra cui scegliere.

Il reale funzionamento di scelta del numero personalizzato sarà però noto solo lunedì, visto che al momento queste informazioni non sono ancora ufficiali e rappresentano rumor a tutti gli effetti. L’opzione, come detto, sarà disponibile per i nuovi clienti che decidono di attivare una nuova SIM ho. Mobile.

