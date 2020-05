Usare due numeri su WhatsApp contemporaneamente e sullo stesso telefono, una possibilità nota forse a pochi, ma senza dubbio utile a molti. Pensiamo ad esempio a chi usa uno smartphone dual SIM con due numeri personali diversi, o chi magari ne fa uso per lavoro, utilizzando perciò due linee nello stesso tempo e su un medesimo telefono.

Ecco, proprio a questi ultimi può tornare utile utilizzare WhatsApp con i due numeri assieme, una pensata impossibile da realizzarsi, di norma. Per fortuna, esistono vari metodi per poter aggirare questo piccolo ostacolo, poco conosciuti forse, ma alla portata di chiunque. Vediamone alcuni.

Metodo 1: clonare WhatsApp

Sono molti i produttori che sui propri smartphone hanno implementato nel corso degli anni alcune soluzioni per consentire a chiunque di usare usare due numeri (perciò due account) sulla medesima app di messaggistica.

Clonare WhatsApp, o un’altra app che sia, è sicuramente la metodologia più comoda da utilizzare perché non c’è bisogno di installare alcunché, con i dispositivi che evidenziano l’account secondario con un semplice badge. Il problema è che non tutti gli smartphone consentono di clonare le app. Ma vediamo di fare chiarezza.

Con uno smartphone Xiaomi o su un dispositivo con la MIUI, ad esempio, non c’è altro da fare che recarsi nelle impostazioni dello smartphone, entrare nella sezione “App” e toccare su “App clonate“. Da qui basta selezionare WhatsApp, per poi ritrovarsi nel menù delle app o su una pagina della schermata principale, le due applicazioni disponibili e pronte a un uso simultaneo.

Lo stesso discorso, con le ovvie differenze, vale anche per gli smartphone OnePlus, Huawei, OPPO, Vivo e ASUS, tutti dispositivi che consentono usare due numeri su WhatsApp contemporaneamente clonando le app da una funzione simile a quella citata, presente nel menù delle impostazioni.

Parzialmente diversa invece la soluzione di Samsung su One UI che, da parte sua, chiede già in fase di installazione se si desidera utilizzare un account secondario di WhatsApp. In ogni caso dispone della funzione “Doppio account“, accessibile anche in questo caso dalle impostazioni selezionando su “Funzioni avanzate”, quindi sull’opzione citata. Con “Doppio account” è possibile così clonare l’app desiderata, che ritroveremo poi fra le altre, con un badge simile, previa installazione.

Metodo 2: installare WhatsApp Business

Se il metodo precedente non richiedeva l’installazione di app terze, ora il discorso cambia perché è necessario scaricare WhatsApp Business. Ma qui non c’è nessuna limitazione da segnalare dal momento che con questa app consente di utilizzare due numeri su WhatsApp contemporaneamente, su qualsiasi smartphone Android e iOS.

Non c’è alcun problema, costo o altro di cui prestare attenzione, ma sapere solo che utilizzando WhatsApp Business la persona con la quale si parla, riceverà un avviso che segnala che la chat in corso è con un utente business, come potete vedere.

A parte questo, l’app è molto simile alla versione originale con tutte le funzionalità relative e con in più un’icona leggermente diversa, comoda per distinguerla a colpo d’occhio dalla standard.

Potete scaricarla gratuitamente dal Google Play Store, o cliccare sul badge qui sotto e, una volta installata, non c’è altro da fare che completare la procedura d’inizializzazione inserendo il numero di telefono che desiderate usare al fianco del principale, numero che resta su WhatsApp originale.

Metodo 3: installare Parallel Space e Dual Space

L’ultima spiaggia per utilizzare due numeri su WhatsApp contemporaneamente è lo spazio parallelo, un’alternativa non altrettanto comoda come le precedenti, ma da considerare lo stesso.

Di applicazioni di questo genere ce ne sono a bizzeffe sul Play Store e, in sostanza danno consentono di gestire allo stesso tempo due account per WhatsApp e per le app installate su uno stesso smartphone.

Parallel Space è una delle più note, Dual Space non è da meno, ed entrambe sono dotate di varianti Lite e di varie funzioni utili e semplici da utilizzare.

Qui sotto vi lasciamo i link per scaricare gratuitamente le versioni standard. Ma di applicazioni simili e funzionanti senza la necessità dello sblocco dei permessi di root ce ne sono parecchie sul Play Store.

Parallel Space

Dual Space

Dunque, a voi la scelta e, se avete in mente qualche altro metodo che trovate semplice ed efficace per utilizzare due numeri su WhatsApp contemporaneamente, fatecelo sapere nel box dei commenti qui sotto cosicché questa piccola guida possa risultare più utile e completa.

