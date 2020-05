Avete appena acquistato uno smartwatch o una smartband Huawei o HONOR e non sapete come collegarlo al vostro smartphone Android? Avete installato la companion app Huawei Health ma non riuscite a proseguire nella procedura di abbinamento?

In questa guida vi spieghiamo i passi necessari per scaricare e installare gli HMS 4.0 (Huawei Mobile Services) per riuscire a sfruttare al meglio il vostro nuovo smartwatch o la vostra nuova smartband Huawei o HONOR. Vediamo quindi come risolvere i problemi di connessione con dispositivi come Huawei Watch GT 2, Huawei Watch GT 2e, Huawei Watch GT, HONOR MagicWatch 2, HONOR MagicWatch, Huawei Band 4 Pro, HONOR Band 5, Huawei Band 4, Huawei Band 3 Pro, HONOR Band 4 e altri.

Huawei Health e gli HMS 4.0

Avete appena acquistato uno smartwatch o una smartband Huawei o HONOR e seguendo le istruzioni presenti nella confezione, e visibili anche sullo smartwatch, avete installate l’app Huawei Health sul vostro smartphone.

Ora, giustamente, pensate che sia sufficiente avviare la nuova applicazione e seguire alcune semplici indicazioni per completare l’operazione. Se il vostro smartphone è un HONOR o Huawei allora avete ragione e vi basterà seguire un paio di semplici indicazioni a schermo per completare la configurazione e iniziare a godervi il vostro nuovo smartwatch o smartband.

Ma se lo smartphone è di un altro produttore e non avete mai abbinato indossabili Huawei è probabile che vi compaia la scritta che vedete nella schermata sottostante:

Huawei Health richiede una versione più recente di Huawei Mobile Services (4.0.0 o versioni successive) per funzionare correttamente. Scarica l’ultima versione di Huawei AppGallery.

Se non possedete uno smartphone Huawei o HONOR è altamente improbabile che abbiate già installato AppGallery, per cui la prima cosa che cercherete di fare sarà cercare di scaricare Huawei Mobile Services dal Play Store, questo almeno per gli utenti più smaliziati. È probabile che i meno esperti si siano già persi, visto che manca un qualsiasi link che permetta, quantomeno, di aprire in automatico uno store di applicazioni.

Il Play Store non è una strada percorribile, visto che troverete solamente la versione 3.0 di Huawei Mobile Services, assolutamente inutile per questo caso. È dunque necessario effettuare qualche operazione manuale per risolvere il problema. Ricordate che al termine dell’installazione non troverete alcuna icona per gli Huawei Mobile Services, che potranno comunque essere gestiti o disinstallati attraverso la gestione delle applicazioni nelle Impostazioni del vostro smartphone

Come scaricare e installare gli HMS 4.0 (download)

Due sono le strade che vi permettono di scaricare e installare gli agognati Huawei Mobile Services in versione 4.0 su Android, che siano Samsung, LG, Google, Sony, HTC, OnePlus, Motorola, Nokia, Realme, Oppo, Xiaomi, Redmi, ASUS o di un’altra marca ancora: scaricare manualmente il file di installazione da fonti sicure, come ad esempio APKMirror, o installare AppGallery, che vi permette di semplificare gli eventuali aggiornamenti futuri. Vediamo allora i passi da seguire per entrambe le soluzioni, con operazioni molto semplici che richiederanno pochi clic per essere portate a termine.

Installazione con AppGallery: download APK

Se volete semplificare il processo di installazione ed essere sicuri di avere sempre la versione più recente delle applicazioni Huawei, la soluzione migliore è rappresentata dall’installazione di AppGallery. È sufficiente seguire le istruzioni presenti nella pagina ufficiale di Huawei che vi fornisce un link per scaricare lo store alternativo.

Una volta installata AppGallery (è possibile che vi venga chiesto il permesso per installare applicazioni da fonti sconosciute) è sufficiente cercare HMS per ottenere la versione più recente dei servizi Google. Solitamente su AppGallery sono presenti versioni più recenti delle app, sia HMS che Huawei Health, per cui questa soluzione è la più indicata per chi vuole essere sicuro di avere sempre la versione più recente e compatibile con il maggior numero di prodotti. Una volta completata l’installazione potrete continuare la configurazione del nuovo smartband o smartwatch senza ulteriori problemi.

Installazione via manuale: download APK

È decisamente l’operazione più semplice da eseguire, visto che vi basterà scaricare questo file APK nella memoria interna del vostro smartphone e procedere all’installazione. È possibile che Android vi chieda di fornire il permesso per l’installazione di applicazioni da fonti sconosciute, se non avete già concesso tale permesso. Una volta installati gli HMS 4.0 potrete tornare a Huawei Health e proseguire con l’abbinamento dello smartwatch o della smartband, senza alcun altro intoppo.

Conclusioni

Come vedete la procedura non è particolarmente complessa, peccato solo che Huawei non ne faccia menzione nella procedura di installazione e abbandoni i propri utenti in una fase così delicata della configurazione. Sarebbe bastato un link diretto al file apk da installare, o un link a una pagina che spieghi in maniera semplice la procedura da seguire, così da rendere l’operazione facile anche per i principianti. Questo è ciò che vi serve per scaricare e installare gli HMS (Huawei Mobile Services) in versione 4.0 utili per utilizzare il vostro smartwatch o la vostra smartband di Huawei o HONOR.