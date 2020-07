Dopo una prima versione nel canale Canary, la funzione per la rapida condivisione di pagine di Chrome tramite codici QR è ora disponibile nell’ultima versione stabile del browser di Google e funziona sia su Android che su desktop.

Come abilitare i Codici QR in Google Chrome su Android

Con la versione 84 di Google Chrome i codici QR funzionano sulla versione stabile per Android ma bisogna attivare due flag accessibili digitando nella barra indirizzi del browser:

chrome://flags/#sharing-hub

chrome://flags/#share-qr-code

Dopo aver attivato i due flag tramite il menu a tendina è necessario riavviare Chrome anche due volte, dopodiché sarà possibile condividere qualsiasi pagina toccando l’icona che raffigura il QR Code nella nuova scheda di condivisione che verrà visualizza dal basso.

Selezionando l’opzione si apre una nuova interfaccia a schermo intero in cui è possibile condividere il codice generato per la pagina corrente con la possibilità di scaricarlo, oppure scansionarne uno da un altro dispositivo nelle vicinanze.

Come abilitare i Codici QR in Google Chrome su Desktop

I codici QR sono attivi anche sulla versione desktop per sistemi Windows, MacOs e Chrome OS con la versione 84 stabile di Google Chrome, ma è necessario abilitare manualmente il flag chrome://flags/#sharing-qr-code-generator e riavviare il browser per attivare la funzionalità.

Per condividere una pagina tramite QR su desktop basta cliccare sull’icona corrispondente all’estremità della barra degli indirizzi (anche se a volte non si apre) o meglio ancora fare clic con il pulsante destro del mouse su uno spazio vuoto nella pagina e scegliere Genera codice QR per questa pagina dal menu contestuale.

Il codice QR generato potrà essere scansionato da qualsiasi smartphone nelle vicinanze, con la facoltà di scaricare l’immagine, inoltre, il campo URL nel menu a comparsa è modificabile, quindi è possibile digitare o incollare un altro indirizzo e il codice QR si aggiornerà di conseguenza, tuttavia non c’è modo di scansionare i QR Code sul desktop.

