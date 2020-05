Google Stadia sta lentamente ampliando il supporto per un numero sempre maggiore di smartphone Android oltre alla gamma Google Pixel. Alcune stringhe contenute nel codice dell’APK della versione 2.19 di Google Stadia suggeriscono che il servizio di gioco in streaming si sta preparando per funzionare anche su dispositivi che non sono ancora stati “certificati”, oltre ad aggiungere nuove funzionalità.

Supporto Stadia per smartphone non certificati

Attualmente molti smartphone non sono supportati da Google Stadia, ma sembra che il team stia preparando un’opzione per provare a giocare anche su smartphone non certificati, senza garanzie sulle prestazioni di riproduzione dei giochi.

L’opzione per giocare ai giochi Stadia su un dispositivo non certificato apparirà molto probabilmente in una nuova pagina “Esperimenti” nelle impostazioni dell’app.

Controller touch per Google Stadia

Dalle stringhe descrittive contenute nell’APK si intuisce che probabilmente verrà offerta la possibilità di provare il touch gamepad, probabilmente quando si avvia un gioco senza un controller connesso.

In alternativa, se il gioco a cui si sta giocando ha un supporto nativo per i controlli touch, dovrebbe essere possibile giocare usando solo il controller touchscreen sullo smartphone.

Party Chat in Google Stadia

Nuovi riferimenti che appaiono nella versione 2.19 di Google Stadia confermano che la funzionalità di chat vocale integrata è ancora in sviluppo. Google ha aggiunto una quantità significativa di nuovo codice correlato all’interfaccia utente relativa a questa funzionalità.

Prove, demo e weekend gratuiti in Google Stadia

Sembra che Stadia si stia preparando per consentire agli editori di offrire ai giocatori demo, trial e weekend gratuiti per i giochi, anche se alcune demo sembrano essere esclusive per i membri di Stadia Pro.

Vendite promozionali

Infine, il codice contenuto nella versione 2.19 di Google Stadia rivela che il servizio ha pianificato un numero significativo di vendite promozionali per il resto dell’anno, tra cui ” Saldi estivi”, “Ritorno a scuola” e “Black Friday”.

