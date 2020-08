A meno di un anno dalla loro presentazione ufficiale, tenutasi nel mese di ottobre dello scorso anno, per Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL, attuali smartphone di punta del colosso di Mountain View, è già giunto il momento di salutare: è arrivato lo stop alla produzione.

Google Pixel 4 e 4 XL pronti ad uscire di scena

Nelle ultime settimane si è parlato spesso e volentieri di smartphone Made by Google, ma naturalmente tutta l’attenzione è stata ed è tuttora rivolta ai nuovi modelli, con il medio di gamma Google Pixel 4a appena presentato e Google Pixel 4a (5G) e Google Pixel 5 addirittura già confermati ufficialmente da Big G in sede di annuncio del nuovo arrivato (con tanto di probabile data di lancio).

Oggi, invece, rivolgiamo lo sguardo ai flagship attuali, ovvero Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL, perché presto usciranno ufficialmente di scena e il produttore californiano, tramite un portavoce, lo ha confermato ai colleghi di The Verge: i due smartphone non verranno più prodotti, pertanto, una volta terminate le scorte attualmente disponibili – e sul Google Store e presso i vari partner, tra cui gli operatori telefonici statunitensi –, non saranno più disponibili all’acquisto.

Insomma, la carriera di Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL sul mercato è stato particolarmente e stranamente breve: sia i Pixel 2 che i Pixel 3 erano stati in vendita per 18 mesi, con lo stop alle vendite arrivato circa sei mesi dopo l’approdo sul mercato dei modelli di nuova generazione. Tecnicamente, questo vuol dire che, allo stato attuale, Google non ha un flagship in produzione.

Naturalmente, questa situazione non intacca in alcun modo coloro i quali abbiano già un Google Pixel 4 o un Google Pixel 4 XL oppure intendano acquistarne uno finché sono ancora disponibili: i due smartphone continueranno a ricevere aggiornamenti software come sempre e per la durata già prevista al lancio (peraltro, giusto due giorni fa è arrivato un nuovo update).

Potete approfittare delle offerte attuali e acquistare i Google Pixel 4 in Italia:

