Che sia questa la fine degli allori per le prestazioni fotografiche dei Google Pixel? Difficile dirlo, ma l’addio di un altro membro di spicco del team di sviluppo del reparto dedicato non dovrebbe far poi così paura.

Marc Levoy saluta Google

Dopo il cambio di ruolo dello scorso agosto di Mario Queiroz, membro di spicco dello sviluppo del progetto Google Pixel trapela che quest’ultimo non lavori più a casa Mountain View, con il team Pixel che perde inoltre l’ingegnere capo del dipartimento fotografia: Marc Levoy.

Probabilmente lo avrete visto in occasione della presentazione del Made by Google 2019, sul palcoscenico a parlare della fotocamera dei Google Pixel 4. Costui ha guidato il team che ha sviluppato tecnologie caratteristiche della serie, fra cui HDR+, Night Sight e la modalità Ritratto.

È terminato a marzo 2020 il contratto di cinque anni presso la società di casa Mountain View, con Levoy che lascia un’importante eredità di cui si farà carico il resto del team di sviluppo.

Difficile dire cosa ci sia dietro, ma secondo quanto emerge, avrebbe lasciato Google per una società di sicurezza informatica lo scorso gennaio.

Le prestazioni fotografiche di Google Pixel 5, Google Pixl 5 XL e futuri? Difficile che saranno da meno.