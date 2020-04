Google Calendar si prepara ad aggiungere una funzione attesa da chi utilizza l’app e il servizio di Big G anche per lavoro. Si tratta in sostanza della possibilità di usufruire di una migliore integrazione fra profili. Il vantaggio? Non dover più controllare obbligatoriamente sia Google Calendar personale che la versione riservata al lavoro.

In arrivo l’integrazione del profilo di lavoro su Google Calendar

Chiunque utilizzi uno smartphone Android con il profilo di lavoro separato da quello privato sa bene che, le due parti, sono in molti casi impossibili da sincronizzare. Se questo è un bene per varie ragioni, in primis evitare la perdita accidentale di informazioni e documenti, dall’altro può in qualche caso risultare d’intralcio.

Pensiamo a Google Calendar, ad esempio, che proprio per il fatto che rende impossibile la sincronizzazione fra le due parti, ci obbliga a consultare l’app sia nel profilo personale che in quello di lavoro.

Almeno finora, perché secondo quanto rilevato dai colleghi di XDA, pare che Google stia per introdurre il supporto incrociato dei profili dei calendari. In sostanza, sarà possibile visualizzare gli eventi di lavoro sull’app personale di Google Calendar, eventi modificabili tuttavia solo sul calendario del profilo di lavoro, per mantenere un metro di separazione fra i due.

Al momento non ci sono informazioni certe o date su cui basarsi, ma vi terremo aggiornati.