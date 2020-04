Gli smart speaker di Google sono ad oggi alcuni fra i più comuni oggetti della smart home presenti sul mercato. Merito certamente del loro prezzo accessibile e molto spesso in sconto, questi prodotti in accoppiata alle grandi abilità di Google Assistant permettono di accedere ad un fiume infinito di informazioni semplicemente interpellandoli con la keyword “Hey, Google…”.

Controllo della sensibilità “Hey, Google”

Chi possiede un dispositivi Google Home avrà certamente notato la variazione della sensibilità dei dispositivi ad attivarsi alla ricezione della keyword sopracitata. Alcune volte sembrano essere estremamente reattivi, in altre occasioni è quasi necessario urlare nella stessa stanza per attivare il proprio dispositivo smart.

In queste ore i colleghi di XDA sono riusciti ad attivare il controllo della sensibilità alle keyword “Hey, Google” di Google Assistant. Infatti, avendo a disposizione la versione 2.21.1.10 di Google Home, si è visto come all’interno del pannello delle impostazioni è presente il nuovo pannello “Hey Google” sensibilità. tramite cui controllare la reattività dei dispositivi smart alla ricezione della keyword di attivazione. Qui è presente un semplice slider tramite cui decidere se rendere il dispositivo smart meno o più sensibile a “Hey, Google”.

La feature appena vista sembra essere in fase di rollout graduale, il che indica che presto sarà disponibile per tutti, come del resto ha confermato anche un portavoce della compagnia a The Verge. Non sappiamo se si tratterà di un semplice update lato server o se sarà necessario avere a disposizione l’ultima versione di Google Home sul proprio smartphone, ma vi consigliamo comunque di tappare il badge qui in basso per installare l’ultimo update disponibile.

Google Home