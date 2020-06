Google Assistant si è arricchito di un nuovo comando vocale che rende meno macchinoso accedere alle impostazioni dell’assistente sul nostro smartphone.

Il comando vocale pare adesso funzionare solamente in lingua inglese: basta richiamare Google Assistant con il classico “OK Google” e dopo chiedere “apri le impostazioni dell’assistente”.

In questo modo verrete reindirizzati direttamente nella pagina delle impostazioni, che altrimenti sarebbero raggiungibili attraverso una tediosa serie di azioni che comprende richiamare l’assistente, cliccare sulla foto del nostro profilo e navigare nei menu fino a trovare le impostazioni.

Visto che il comando vocale non è ancora attivo in lingua italiana, è possibile optare per una soluzione ancora più rapida e che consiste nel scaricare l’applicazione di Google Assistant sul nostro smartphone. Grazie alle scorciatoie del launcher, premendo sull’icona dell’applicazione è possibile accedere direttamente alle impostazioni desiderate.

Trovate il download di Google Assistant nel badge sottostante.