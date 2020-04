Google, come un treno che non conosce fermate, continua a migliorare l’esperienza utente su App Google e Google Home tramite l’implementazione di alcune interessanti feature. Nello specifico parliamo del “nuovo” browser in-app su App Google e della possibilità di gestire le impostazioni di Android TV da Google Home.

App Google ha un nuovo browser in-app

La beta 11.6.6 di App Google attualmente in propagazione su Google Play Store, mostra l’arrivo del “nuovo” browser in-app. Il suo funzionamento, del tutto simile ai Chrome Custom Tabs presentati ormai diversi anni fa, permette di avviare una schermata del browser direttamente all’interno di App Google. L’idea di fondo, come pensata da Google, è quella di dimezzare i tempi di caricamento delle pagine evitando anche di dover aprire il browser predefinito impostato dall’utente.

La novità presente nella beta offre qualche interessante differenza rispetto ai classici Chrome Custom Tabs. L’aspetto della UI è certamente quello che salta di più all’occhio, dove adesso la navbar superiore è caratterizzata dal logo di Google con tanto di sottile barra colorata che appare durante la fase di caricamento della pagina web.

Proprio come Chrome Custom Tabs, anche il browser in-app di App Google non ha una barra degli indirizzi o i tasti avanti/indietro, sebbene sia pure sempre possibile tornare alla pagina precedente tramite le classiche gesture a cui ormai siamo abituati. Da un rapido controllo al motore che si muove al di sotto del browser in-app, scopriamo che si tratta di una versione “alleggerita” di Google Chrome 81.

Sulla barra degli indirizzi è possibile notare la presenza di alcuni tasti rapidi come ad esempio quello per salvare la pagina nei preferiti, oppure condividere rapidamente il link della pagina tramite il classico menu di condivisione rapida. Se le novità che abbiamo visto vi interessano e volete provarle in anteprima prima che arrivino nel canale stable, tramite questo link potete iscrivervi alla beta di App Google.

Impostazioni Android TV da Google Home

Le novità di cui abbiamo discusso circa il nuovo Chromecast Ultra basato su Android TV, ci hanno permesso di scoprire in anteprima quelli che potrebbero essere i piani del colosso di Mountain View per quanto riguarda il suo famoso dongle. In queste ore i colleghi di 9to5google hanno scoperto alcune interessanti novità presenti nella versione 2.21 di Google Home tramite il consueto teardown dell’APK.

Da alcune stringhe di codice è possibile apprendere che l’utente potrà impostare Android TV direttamente da Google Home. Il codice fa infatti riferimento alla possibilità di “personalizzare la tua esperienza TV” tramite la selezione di servizi per la TV, musica e video tramite l’app.

<string name=”atvs_gae_wizard_template_live_tv_title”>Select your live TV services</string>

<string name=”atvs_gae_wizard_template_live_tv_description”>This will help personalize your TV experience. %1$ will install these apps during setup</string>

<string name=”atvs_gae_wizard_template_music_title”>Select your music services</string>

<string name=”atvs_gae_wizard_template_music_description”>This will help personalize your TV experience. %1$ will install these apps during setup</string>

<string name=”atvs_gae_wizard_template_video_title”>Select your video services</string>

<string name=”atvs_gae_wizard_template_video_description”>This will help personalize your TV experience. %1$ will install these apps during setup</string>

<string name=”atvs_service_service_section_label_additional_service”>Additional services</string>

<string name=”atvs_service_service_section_label_featured_service”>Featured services</string>

<string name=”atvs_service_service_section_label_installed_service”>Already on your device</string>



Da quel possiamo vedere, direttamente dalla fase di impostazione di Android TV, sarà possibile scegliere la lista di applicazioni da installare durante il setup. La versione 2.21 di Google Home è in fase di rollout su Google Play Store e la potete scaricare cliccando il badge qui in basso.