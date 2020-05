Oltre a cambiare nome, Android TV sarebbe in procinto di ricevere una riprogettazione dell’interfaccia utente, atta a svecchiare il sistema di casa Mountain View e a mettere l’accento su alcuni aspetti: film e programmi TV in primis.

È questo uno dei dettagli che trapelano da quanto riportato da Protocol che, a loro dire, prenderebbe le mosse dal nuovo dongle Chromecast Ultra in arrivo prossimamente.

Le novità dell’interfaccia utente di Android TV

Secondo quanto emerso, Android TV godrebbe così di una revisione estetica piuttosto rilevante, introducendo “una nuova interfaccia utente che metterà l’accento sui singoli film e programmi televisivi”. Non c’è ancora neanche uno screenshot rubato a darci un’idea concreta di come dovrebbe presentarsi, ma c’è la possibilità che la struttura sia simile a quella di Amazon Fire TV.

Lato requisiti, la nuova versione di Android TV richiederebbe inoltre una componentistica hardware meno premium, col chiaro scopo di calzare meglio anche le smart TV di fascia economica.

Secondo Protocol, la vedremo per la prima volta sul prossimo Chromecast Ultra, in arrivo nei prossimi mesi, dispositivo che potrebbe portare con sé la firma “Nest” e che dovrebbe essere molto simile alla versione 2018, ma con forme più morbide e tondeggianti, in linea con le ultime tendenze stilistiche di casa Big G.