Stando alle ultime indiscrezioni, Google avrebbe in progetto di cambiare nome ad Android TV, che potrebbe presto trasformarsi in Google TV.

Il colosso di Mountain View negli ultimi anni ha rimosso il brand Android da diversi dei suoi prodotti (Android Market è diventato Google Play Store, Android Pay è divenuto Google Pay, Android Wear si è trasformato in Wear OS by Google, ecc.) e, pertanto, tale ennesima modifica potrebbe rientrare nei piani di Google, così da offrire agli utenti un ecosistema sempre più coordinato e che non consenta di fare confusione.

Il passaggio da Android TV a Google TV potrebbe essere vicino

Per quanto riguarda gli smartphone, Android continuerà ad essere il nome del sistema operativo mobile del colosso di Mountain View, così come confermato più volte dallo stesso team di Google.

Discorso, invece, potrebbe essere il discorso per gli altri prodotti dell’azienda statunitense e, dopo aver lavorato duramente per divenire molto più che un semplice motore di ricerca, Google potrebbe anche avere il desiderio di affermare sempre più il proprio brand, così come fanno anche altre aziende della concorrenza (basti pensare ad Apple, tanto per citarne una).

Resta da capire quanto tempo sarà necessario attendere prima che l’OS destinato principalmente a smart TV e set-top-box cambi effettivamente nome. Magari nelle prossime settimane ne sapremo di più.