Alla ricerca del prezzo migliore per uno smartphone OPPO o un aspirapolvere robot Xiaomi vi siete imbattuti in Gshopper, che vi sembra proporre prodotti di tecnologia ad un ottimo prezzo. Però non avete mai sentito parlare prima del negozio, e non sapete se fidarvi dei suoi servizi, nonostante tra i metodi di pagamento supportati figuri PayPal: se siete assaliti da dubbi sullo store Gshopper o semplicemente siete alla ricerca di maggiori informazioni su codici sconto, garanzia sui prodotti, costi di spedizione e dogana allora siete nel posto giusto.

Nei prossimi paragrafi infatti risponderemo alle domande più frequenti che gli utenti si chiedono prima di finalizzare il proprio primo acquisto su Gshopper. Vi raccomandiamo di dedicare qualche minuto alla lettura delle differenti sezioni, in modo da poter effettuare i vostri acquisti in tutta tranquillità una volta compreso come funziona Gshopper.

Chi è e come funziona Gshopper

Gshopper è un e-commerce di elettronica fondato nel 2007: il suo quartier generale si trova a Singapore, centro finanziario globale dove molte aziende hanno le proprie sedi principali. Con quindici anni di storia alle spalle, Gshopper è sicuramente un’azienda solida con sussidiarie localizzate in 18 aree del mondo – con sedi in città strategiche come Tokyo, Melbourne, Seoul, Hong Kong e Pasadena – che forniscono prodotti e servizi a 32 paesi, tra cui l’Italia.

L’azienda utilizza tecniche di intelligenza artificiale e big data per “predire” quali saranno i prodotti di punta dei consumatori, così da poterli acquistare in gran numero ad un prezzo ribassato e poter cavalcare i trend degli oggetti più desiderati, ma non solo. Il sistema di logistica completamente digitale permette di abbattere i costi per l’utente finale, con una rete di 64 partner logistici e più di 136 magazzini sparsi nel mondo tra Europa, Asia, America del Nord e Oceania. Questa fitta rete di partner e magazzini consente anche di poter acquistare prodotti provenienti dai paesi asiatici e riceverli a casa in 24-72 ore senza dover pagare oneri doganali, ma di questo ne parleremo più approfonditamente in un paragrafo successivo.

La piattaforma Gshopper , che è una delle più grandi al mondo, si estende oltre il sito e l’app disponibile al download per Android e iPhone: l’azienda infatti è presente anche su Aliexpress, eBay (con 100% di feedback positivo e oltre 11mila oggetti venduti) e Amazon, dove spesso vende prodotti con nomi differenti per conto di aziende importanti, come Xiaomi e OPPO. Non è un caso se sul nostro canale Telegram alcune delle offerte più ghiotte siano proprio quelle di Gshopper.

App Gshopper

L’app per dispositivi mobili Android e iOS è il portale d’accesso a decine di migliaia di prodotti ed offerte. Non appena si apre l’acqua viene chiesto di immettere la regione e la lingua desiderata: in questo modo il prezzo dei prodotti verrà automaticamente visualizzato nella valuta appropriata. È presente la lingua italiana, estremamente utile per i non anglofoni, anche se pecca di qualche errore di traduzione qua e là: ad esempio cambiare l’area geografica diventa “cambiare l’area di ricezione”. Nulla di grave, l’applicazione è facilmente navigabile e sezioni e pulsanti sono chiari e ben tradotti.

Utilizzando la barra in alto si può comodamente effettuare la ricerca per parole chiave, oppure esplorare le varie categorie facendo tap sull’apposita icona presente nella barra in basso. Una volta trovato un prodotto interessante lo si può inserire nel carrello della spesa e finalizzare l’acquisto subito o successivamente. L’ultima icona della barra è dedicata al proprio profilo personale: qui si possono visualizzare lo stato degli ordini, modificare i dati personali e controllare i punti bonus ottenuti grazie a all’utilizzo di differenti sistemi di raccolta punti, ad esempio condividendo un link d’acquisto durante particolari eventi, come quello relativo all’anniversario.

Inoltre è possibile contattare il centro assistenza Gshopper facendo tap su Centro di Assistenza e scrollando in basso fino a trovare la sezione Più aiuto, premendo sul pulsante Contatti con noi. I metodi di pagamento accettati dall’app Gshopper sono gli stessi del sito.

Gshopper è affidabile?

Come dicevamo in apertura, Gshopper è un’azienda che opera in un settore estremamente competitivo da 15 anni, proponendo prodotti a prezzi estremamente competitivi, ed ancor di più durante periodi promozionali legati ad eventi come Black Friday e Single’s Day. Se si fa una ricerca su Trustpilot si scopre che Gshopper è stato valutato 4 stelle su 5 con 847 recensioni totali. Guardando i feedback negativi si nota come gli utenti lamentano principalmente i lunghi tempi di consegna che intercorrono quando si effettua un acquisto da un magazzino internazionale: purtroppo, dopo due anni di emergenza pandemia la logistica è ancora uno di quei settori che avrà bisogno di tempo per ritornare ai fasti di un tempo.

Sporadicamente si trova qualche commento relativo ad un pacco smarrito dal corriere, ma per fortuna i prodotti vengono ri-spediti o il costo rimborsato. La media delle recensioni però è sicuramente positiva, a cui possiamo aggiungere la nostra personale esperienza: acquistando da magazzini europei i prodotti arrivano in tempi brevi, e la possibilità di pagare utilizzando PayPal è una garanzia aggiuntiva che non va sottovalutata, nonostante siano presenti anche altri metodi di pagamento.

Spedizioni e Garanzia Gshopper

Dato che poco sopra abbiamo parlato di logistica e spedizioni possiamo espandere ulteriormente: il logo dell’azienda, oltre al nome e al simbolo del mondo nel carrello della spesa, recita il motto “Shop Beyond Borders”. Acquistare prodotti e spedirli in tutto il mondo richiede una logistica impeccabile, e in questo Gshopper è sicuramente uno degli e-commerce più affidabili.

Le migliori offerte sono spesso legate all’acquisto di prodotti provenienti da magazzini localizzati in Cina e Hong Kong: acquistando da questi magazzini, utilizzando anche un coupon code, si ottiene il maggior risparmio possibile. Di contro, i tempi di consegna si allungano considerevolmente: purtroppo, la colpa non è da attribuire a Gshopper ma all’intera gestione dei trasporti su scala globale. Chi desidera un prodotto ad un prezzo concorrenziale ma spedito in tempi brevi può optare per l’acquisto da magazzini europei, con prodotti provenienti da Francia, Polonia, Repubblica Ceca e Spagna. Spesso, quando si acquista da uno di questi magazzini, si beneficia della spedizione gratuita.

Quando si acquista un prodotto spedito dall’interno dell’Unione Europea non si pagano dazi doganali: pertanto, acquistando da un magazzino europeo sarete sicuri al 100% di non dover pagare la dogana. Discorso differente se invece acquistate un prodotto proveniente da magazzino internazionale, quasi sempre Cina o Hong Kong: tutti i prodotti sono tenuti al pagamento dei dazi doganali, anche so sotto i 150€ totali di valore si dovrebbero pagare soltanto i costi di sdoganamento, che a seconda del corriere utilizzato e dell’IVA aggiunta possono far lievitare considerevolmente il prezzo del prodotto. Se volete sapere esattamente cosa è cambiato con i dazi doganali a partire da luglio 2021 date un’occhiata al nostro approfondimento.

Tutti i prodotti Gshopper godono di una garanzia di 12 mesi, e lo store permette agli utenti di effettuare il reso entro 14 giorni dalla data di ricezione del prodotto. Per maggiori informazioni su come richiedere il reso o avviare una richiesta di sostituzione del prodotto in garanzia vi consigliamo di visitare la sezione dedicata del Centro Assistenza. Chi fosse interessato ai prodotti Xiaomi può controllare che il proprio device presenti la dicitura di distribuzione CB – nel caso di smartphone controllare sul sito Xiaomi inserendo il codice IMEI. Con riscontro positivo di questo dato, i prodotti Xiaomi acquistati da Gshopper godono della garanzia ufficiale di 24 mesi del produttore e non soltanto di quella standard di Gshopper.

Metodi di pagamento accettati su Gshopper

Sono accettate tutte le carte di credito/debito appartenenti ai maggiori circuiti internazionali: parliamo dei circuiti VISA, Mastercard e American Express. Gli utenti cinesi possono pagare con AliPay, ma consigliamo a tutti i lettori di utilizzare PayPal per gli acquisti su Gshopper. In questo abbiamo un’ulteriore garanzia sui nostri acquisti, nonostante lo store cerchi di migliorare costantemente il proprio servizio. A volte però si può incappare in inconvenienti e PayPal offre uno dei servizi più veloci ed affidabili in caso di eventuale contestazione.

Come utilizzare i coupon su Gshopper

Nonostante i prezzi siano sempre tra i migliori sul mercato, Gshopper rilascia quotidianamente parecchi codici sconto che vi permettono di ridurre ulteriormente il prezzo di acquisto dei prodotti. Una volta inserito l’ordine nel carrello dovrete recarvi alla pagina del check-out cliccando sull’apposita icona in alto a destra, o nella barra in basso se siete da smartphone. Nel caso si tratti del vostro primo ordine dovrete fornire i dati relativi all’indirizzo di spedizione: una volta selezionato un indirizzo di spedizione vi troverete di fronte alla schermata riepilogativa, dove troverete il campo Coupon appena sotto al prodotto da acquistare.

Digitate correttamente oppure copiate e incollate il codice sconto Gshopper – se non sapete dove trovarne iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte tech – e cliccate su Apply/Applica . Lo sconto applicato dal coupon sarà visibile nella sezione Riepilogo/Overview, ed il totale mostrerà la cifra che pagherete realmente. Se siete soddisfatti dello sconto applicato non vi resta che dirigervi alla cassa virtuale premendo Checkout, scegliere il metodo di pagamento desiderato tra carta di credito, Alipay o PayPal, e completare l’ordine cliccando su Place Order.

Assistenza Gshopper

Il Centro Assistenza Gshopper comprende una nutrita sezione FAQ (Frequently Asked Questions) e il modulo di contatto vero e proprio per poter ricevere assistenza su:

ordine;

prodotto;

consegna;

conto e pagamenti;

marketing e cooperazione.

La sezione FAQ risponde alle domande più semplici come “Quando riceverò il mio articolo?” e “Qual è la politica di garanzia?“, mentre il modulo di contatto può essere usato soltanto dai clienti registrati a Gshopper inserendo le credenziali di accesso e compilando l’apposito form di contatto.

