ScuolaPay è un’applicazione che offre la possibilità di pagare direttamente dallo smartphone qualsiasi attività scolastica compresi la raccolta di denaro e le casse comuni, i pagamenti verso la scuola di contributi volontari, rette, mense e qualsiasi attività e per creare.

L’app consente di inviare o richiedere un pagamento a un altro genitore, pagare un qualsiasi ente convenzionato, creare velocemente raccolte e casse comuni con la facoltà di invitare a partecipare via email, SMS, Facebook, Whatsapp, gestire la rubrica dei genitori, visualizzare chi ha pagato, i movimenti e i solleciti, allegare giustificativi di spesa e restituire il fondo cassa.

Lo strumento per i pagamenti scolastici tiene costantemente aggiornati con notifiche per le scadenze e permette di tracciare i movimenti, analizzare le spese e il budget.

Come funziona ScuolaPay

ScuolaPay non richiede una carta di credito in quanto preleva il denaro dal proprio conto bancario tramite addebito diretto SDD (Sepa Direct Debit) senza addebiti automatici e in futuro sarà anche possibile ricaricare in contanti presso un qualsiasi punto vendita SisalPay.

ScuolaPay è gratuito e sicuro

Il servizio offerto da ScuolaPay è gratuito, non ha costi di attivazione o canoni né costi sui pagamenti, inoltre è previsto un premio per l’utente se invita amici e per la sua scuola. Il servizio opera con i maggiori standard di sicurezza gestendo i conti e i pagamenti attraverso SisalPay regolamentati da Banca d’Italia.

ScuolaPay è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app né pubblicità e chiede le autorizzazioni per l’accesso a posizione, contatti, identità, fotocamera, foto, elementi multimediali e file.

A seguire trovate il trailer e il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 4.4 o versioni successive.

