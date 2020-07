PETmoji stickers by Ultima è un’applicazione che permette di creare l’avatar del proprio gatto o cane attraverso emoji e adesivi che è possibile condividere con i propri amici.

L’app offre la possibilità di comunicare tramite il proprio animale domestico creando l’avatar perfetto grazie alle numerose opzioni di personalizzazione e trasformandolo in un pacchetto di emoji e adesivi.

Una volta creato l’avatar del proprio cane o gatto sarà possibile scaricare il pacchetto di emoji e sticker per comunicare le diverse emozioni e reazioni agli amici.

PETmoji stickers crea l’avatar del vostro cane o gatto

Per creare l’avatar è sufficiente selezionare le caratteristiche del vostro amico a quattro zampe, dagli occhi alle orecchie, dal tipo di pelo ai segni particolari, personalizzare la medaglietta con il suo nome e condividere il PETmoji su WhatsApp.

Previous Next Fullscreen

Per creare l’avatar è necessario registrarsi sul sito Web di Ultima, il noto produttore di cibo per animali domestici, e quindi accedere con le credenziali, selezionare il pacchetto di sticker creato sul sito e aggiungerlo a WhatsApp.

PETmoji stickers by Ultima è disponibile per Android gratuitamente senza acquisti in-app ed è raggiungibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate a seguire. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

Leggi anche: Offerte per app e giochi Android