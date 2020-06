Chronus è un’applicazione che mette a disposizione dei widget altamente personalizzabili che includono orologio, meteo, notizie, calendario e il supporto alle estensioni DashClock.

Ognuno dei widget collocati nella schermata principale e nella schermata di blocco può essere configurato separatamente e supportano le fonti RSS, Google Tasks, estensioni sveglia, meteo, Gmail e Calendario integrate.

Il Calendario mostra un elenco scorrevole dei prossimi eventi ed evidenzia quelli imminenti con colori personalizzabili e carattere grassetto.

L’app offre il supporto per Wear OS by Google con la versione base del quadrante Chronus Wear, inoltre l’aspetto dei widget è completamente personalizzabile per quasi ogni sua componente.

Lo strumento supporta la visualizzazione delle informazioni provenienti dai widget sotto forma di notifica espandibile nella barra di stato.

La versione Pro aggiunge ulteriori funzionalità come widget aggiuntivi, più stili per orologio e calendario, più fonti per le notizie, salvaschermo Daydream, notifiche meteo, estensioni DashClock illimitate e il quadrante Chronus Wear completo con contatori Google Fit e previsioni meteo e altro.

Chronus è disponibile per Android gratuitamente supportata da annunci pubblicitari rimovibili passando alla versione Pro tramite un acquisto in-app opzionale di € 2,49.

L’applicazione chiede le autorizzazioni per l’accesso a identità, contatti, posizione, calendario, foto, elementi multimediali e file ed è reperibile nel Play Store di Google tramite il badge che trovate sotto al video illustrativo.

