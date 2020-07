Tre dispositivi Samsung e due OPPO stanno ricevendo in queste ore degli importanti (chi più chi meno) aggiornamenti software: Samsung Galaxy M21 si aggiorna alle patch di luglio 2020, Samsung Galaxy J5 2017 a quelle di giugno 2020, Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) ad Android 10, OPPO F15 e OPPO A91 alla ColorOS 7 basata su Android 10.

Novità Samsung Galaxy M21, Samsung Galaxy J5 2017 e Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019)

Partiamo dai dispositivi Samsung e più precisamente dagli smartphone. Il più recente Samsung Galaxy M21 sta ricevendo anche in Italia un aggiornamento con le patch di sicurezza di luglio 2020, le ultime attualmente disponibili per Android (in attesa di quelle di agosto): il firmware M215FXXS2ATG3 richiede un download di poco più di 100 MB e include tutte le patch intermedie che finora latitavano.

Samsung Galaxy J5 2017 ha ormai qualche anno sulle spalle, ma sta ricevendo anche in Italia le patch di sicurezza di giugno 2020 grazie al firmware J530FXXS7CTF1. Non sembra siano incluse altre novità di spicco, dato anche il peso esiguo dell’update (circa 40 MB).

Aggiornamento più importante per il tablet Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019), che sta ricevendo ormai in quasi tutto il mondo il tanto atteso Android 10 sia in versione LTE (SM-T515), sia Wi-Fi (SM-T510). Il rollout è partito da qualche settimana, ma dovrebbe aver raggiunto ormai quasi tutti i dispositivi.

Tante ovviamente le novità con l’update ad Android 10 e One UI 2.1: oltre alle patch di sicurezza di luglio 2020 arrivano la migliorata modalità scura, Quick Share, le rinnovate gesture e tanto tanto altro.

Novità OPPO F15 e OPPO A91

OPPO F15 e OPPO A91 stanno iniziando a ricevere l’aggiornamento all’interfaccia Color OS 7, basata su Android 10: la contemporaneità non è così difficile, dato che di fatto si tratta dello stesso smartphone con nomi diversi per mercati diversi.

In ogni caso la Color OS 7 porta tante novità, tra cui le gesture di Android 10, la dark mode e tutte le funzionalità pensate da Google e dalla casa cinese (qui potete trovare il changelog completo). Il firmware in distribuzione è il CPH2001PUEX_11.C.11 ed è disponibile a partire dai Paesi asiatici.

Come aggiornare Samsung Galaxy M21, Galaxy J5 2017, Galaxy Tab A 10.1 (2019), OPPO F15 e OPPO A91

Potete verificare l’arrivo degli aggiornamenti sui vostri Samsung Galaxy M21, Samsung Galaxy J5 2017 e Samsung Galaxy Tab A 10.1 (2019) all’interno delle impostazioni di sistema: basta seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Discorso simile per aggiornare OPPO F15 e OPPO A91: potete seguire il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software”. In caso non riusciate ancora a trovare l’ultimo firmware non disperate: basterà attendere ancora qualche giorno.

