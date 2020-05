È oggi tempo di aggiornamenti in casa Samsung, Nokia, Huawei, POCO e Meizu, un chiaro indizio di come continui il lavoro delle aziende impegnate a migliorare i propri smartphone e ad offrire un’esperienza il più soddisfacente possibile. Ecco quali smartphone – NdR, e non sono pochi! – sono stati aggiornati oggi e quali sono le novità introdotte dagli update.

Samsung Galaxy Fold, Galaxy Note 9 e Galaxy A8

Gli aggiornamenti per Samsung Galaxy Fold, Galaxy Note 9 e Galaxy A8, in fase di roll out in Europa, si accomunano per il fatto che vanno a introdurre le patch di sicurezza Android di maggio pubblicate da Google. Come evinciamo dalle notifiche OTA, le novità si limiterebbero a dei piccoli miglioramenti a livello di velocità e stabilità di sistema, anche se non possiamo escludere che siano presenti nuove funzionalità.

Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro

Huawei Mate 30 e Mate 30 Pro stanno ricevendo – e le prime segnalazioni arrivano dalla Cina – un nuovo aggiornamento software che introduce la funzione di trasmissione audio wireless, introdotta per la prima volta sulla gamma P40. Il changelog ufficiale menziona, tra l’altro, anche generici miglioramenti per il comparto fotografico e risolve alcuni bug che si presentano in fase di chiamata e nell’acquisizione di screenshot.

POCOPHONE F1

POCOPHONE F1 è pronto a ricevere un aggiornamento dal peso di oltre 500 MB e include – oltre a piccoli miglioramenti a livello di velocità e di stabilità di sistema – le patch di sicurezza di aprile, non proprio le ultime disponibili. Certo è che non può far che piacere che l’azienda si impegni a rilasciare tempestivamente le misure tese a garantire la sicurezza su Android anche per un dispositivo presentato ormai due anni fa.

Meizu 17 Pro

Così come era stato ampiamente annunciato dall’azienda cinese, Meizu 17 Pro inizia a ricevere un nuovo aggiornamento che eleverà il refresh rate dei display AMOLED montati su questo dispositivo a 120 Hz dall’attuale massimo di 90 Hz. Le novità però non finiscono qui: sono presente infatti la nuova funzione DC Dimming, la riproduzione di video in HDR e la ricarica rapida supportata anche mentre lo schermo è acceso.

Nokia 3.1 Plus

HMD Global ha avviato finalmente il roll out – non escludiamo che arrivino segnalazioni dall’Italia – dell’aggiornamento ad Android 10 per Nokia 3.1 Plus. Sono così presenti tutte le nuove funzioni introdotte dall’ultima versione di Android, prima fra tutte il Dark Theme che abilita l’utilizzo di colori scuri (nero e grigio) per sfondi e app compatibili. Non manca, in una veste rinnovata, anche le Smart Reply, nonché le nuove gesture di navigazione che fanno a meno della “pillola” (e di qualsiasi Navbar). Le patch di sicurezza Android restano però – NdR, ed è piuttosto strano – aggiornate ad aprile 2020.