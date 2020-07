Aggiornamenti per questi smartphone e tablet Huawei, Samsung, OPPO e LG

Anche oggi, 14 luglio 2020, non manca un cospicuo quantitativo di aggiornamenti software per dispositivi Android, si tratta di smartphone e tablet facenti capo a Samsung, Huawei, LG e OPPO e più precisamente di Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy J8, Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018, LG Q70, OPPO A5 2020 e OPPO A9 2020.

La particolarità di oggi è che si tratta di tutti update importanti, molti accomunati dalla presenza di Android 10. Insomma, bando alle ciance e andiamo a scoprire le novità in arrivo su tutti questi device.

Huawei Mate 20 Pro: le novità dell’aggiornamento

Gradita novità per gli utenti italiani possessori del non più giovanissimo ma ancora apprezzato Huawei Mate 20 Pro: dell’arrivo della EMUI 10.1 vi avevamo parlato in tempi non sospetti e adesso è disponibile anche da noi.

Più precisamente, come vedete dallo screenshot qui sotto, si tratta della EMUI 10.1.0.270 e contiene tutte le novità del caso.

Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018, Samsung Galaxy J8: le novità dell’aggiornamento

Passiamo ora ai due device di casa Samsung: Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018 e Samsung Galaxy J8 non sono propriamente gli ultimi arrivati o i device più in vista del produttore, tuttavia ne dimostrano ancora una volta l’impegno lato software.

Entrambi stanno ricevendo Android 10 con la One UI 2, con tutte le numerose novità di sistema, dalla Dark Mode al Benessere Digitale, passando per le nuove versioni delle app del produttore, le gesture di navigazione e tutto il resto.

In particolare, lo smartphone low cost – nato con Android Oreo e aggiornato ad Android 9 Pie e alla prima One UI ad aprile 2019 –, sta ricevendo la nuova versione firmware J810FPUU4CTG3 e il roll out è partito dalla Russia. Quanto al tablet, l’aggiornamento è in roll out sia per il modello Wi-Fi (SM-T590) che per quello LTE (SM-T595), rispettivamente con le versioni firmware T590XXU3CTF9 e T595XXU4CTF9. Queste build, inoltre, contengono anche le patch di sicurezza di luglio 2020.

LG Q70: le novità dell’aggiornamento

Se da una parte Samsung ci ha ormai abituati bene in fatto di aggiornamenti software, un produttore che solitamente non brilla è LG, che però prova a farci ricredere con il rilascio di Android 10 per LG Q70.

In arrivo come al solito tramite OTA, il roll out di questo nuovo update è partito dalla Corea del Sud e porta in dote le build Q730N20c/Q730NO20c. Il produttore, in particolare, ha segnalato la partenza del roll out nella giornata di ieri per le varianti non brandizzate e anche per quelle degli operatori locali.

Anche in questo caso, naturalmente, si tratta di un major update e pertanto le novità sono numerose. A questo punto, non ci resta che attendere l’arrivo di questo aggiornamento anche sulla scena internazionale.

OPPO A5 2020 e OPPO A9 2020: le novità dell’aggiornamento

Chiudiamo questa rapida carrellata di aggiornamenti con altri due major update, vale a dire quelli che stanno arrivando in Italia in questo momento a bordo di OPPO A5 2020 e OPPO A9 2020.

Per entrambi i modelli, infatti, è partito il roll out di Android 10 con la rinnovata (e migliorata) ColorOS 7. Insomma, il produttore cinese ha rispettato alla perfezione la roadmap per il mercato italiano che vi avevamo segnalato a tempo debito.

Sono già diversi gli utenti che stanno segnalando la comparsa del nuovo update. Come potete vedere dallo screenshot qui sotto (che proviene da OPPO A9 2020, ma lo stesso discorso vale anche per OPPO A5 2020), la versione firmware in arrivo è la CPH1931EX_11_C.68 e il pacchetto OTA pesa ben 3,61 GB. Vale la pena precisare che per entrambi i modelli si tratta della ColorOS 7.1 e le novità sono numerose, dalla Dark Mode migliorata alla Focus Mode, passando per le gesture di navigazione e quant’altro.

Come aggiornare Huawei Mate 20 Pro, Samsung Galaxy Tab A 10.5 2018, Samsung Galaxy J8, LG Q70, OPPO A5 2020 e OPPO A9 2020

Come detto, per Huawei Mate 20 Pro, OPPO A5 2020 e OPPO A9 2020 gli aggiornamenti sono già in rilascio in Italia. Negli altri casi, invece, bisognerà attendere la progressiva espansione dei relativi roll out. In tutti i casi, potete controllare la disponibilità degli aggiornamenti entrando nelle Impostazioni di sistema e poi nella sezione dedicata agli aggiornamenti.