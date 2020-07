Google sta accelerando per chiudere Play Music e passare tutti gli utenti a YouTube Music e ora ha aggiunto anche un primo supporto per l’app YouTube su Android TV.

Una modifica sul lato server all’app YouTube su Android TV introduce una nuova scheda dedicata a YouTube Music nel menu a sinistra con le tipiche sezioni come “I tuoi Mi piace”, “Il tuo mix”, stazioni consigliate, le playlist musicali, quelle consigliate e altre, seppur con qualche mancanza rispetto alle versioni Web e Android.

YouTube Music è presente nell’app YouTube per Android TV

Attualmente l’unica caratteristica degna di nota è la riproduzione istantanea che inizia automaticamente quando si evidenzia un mix, una playlist o una stazione, inoltre alcuni utenti hanno riferito che l’HDR sembra funzionare su più dispositivi Android TV con questo aggiornamento.

In YouTube Music per Android TV mancano infatti molte funzionalità come la riproduzione in background, il riordino e la ripetizione della musica, la commutazione audio/video, la gestione della playlist, il testo sincronizzato, l’accesso completo alla biblioteca e alla musica caricata o trasferita da Google Play Music.

Per verificare se è presente YouTube Music su Android TV è necessario utilizzare l’ultima versione dell’app YouTube per Android TV disponibile qui, ma è chiaro che si tratta di una prima bozza disponibile per pochi utenti, tuttavia le numerose funzionalità mancanti potrebbero arrivare più avanti.

