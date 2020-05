Dopo i regali messi in palio ieri con WinLunedì, oggi l’iniziativa WINDAY continua con WinMartedì che consente di acquistare online, con spedizione a domicilio gratuita, vari prodotti a prezzo scontato tramite Crazy Store, l’e-commerce di WINDAY.

Il concorso del WinMercoledì questa settimana mette nuovamente in palio in modalità instant-win 1 SUV Jeep Renegade MY2020 Limited 1.6 Multijet II di colore Alpine White, mentre giovedì 28 maggio 2020 dalle ore 08:00 alle 23:59 ritornerà il quiz a premi settimanale che mette in palio un montepremi di 3.000 euro in credito telefonico o sconto in fattura.

Domenica 31 maggio 2020 dalle ore 08:00 alle 23:59 sarà possibile partecipare allo stesso quiz in versione “Speciale Domenica”.

Da venerdì 29 a domenica 31 maggio 2020 ci sarà invece un nuovo appuntamento con WinCinema a casa in collaborazione con Chili che questa settimana permetterà di ottenere uno sconto del 50% su tutti i film a noleggio comprese le prime visioni.

Inoltre, per alcuni clienti WINDTRE iscritti all’iniziativa ci sarà anche la possibilità di attivare l’opzione 100 Giga Week a 3,99 euro una tantum, che aggiunge 100 GB di traffico dati valido per una settimana. Questo bonus di traffico dati viene consumato prima dei GB attivi sulla propria linea mobile ad esclusione di eventuali GB omaggio. La promozione si disattiverà automaticamente al termine del periodo di validità.

Per concludere, sabato 23 maggio 2020 sarà attiva l’iniziativa Re-WinLunedì che in alcuni casi offrirà una seconda possibilità di richiedere il premio WinDay del Lunedì di questa settimana (2 mesi gratis di polizza RC Auto su ConTe.it o in alternativa 80% di sconto su Life Learning).