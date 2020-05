WINDTRE rilancia le offerte Solo Voce e Voce SMS: minuti illimitati a 7,99 euro

Il lancio ufficiale del nuovo brand è stato annunciato ormai solo da alcune settimane e WINDTRE si è subito data da fare per acquistare una sempre più larga fetta di mercato: da oggi sono tornate disponibili le due offerte ricaricabili (e attivabili anche da nuovi clienti) denominate Solo Voce e Solo Voce SMS Easy Pay che hanno un costo di 7,99 euro al mese.

WINDTRE Solo Voce

WINDTRE Solo Voce propone solo un bundle di minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobili) a un costo di 7,99 euro al mese e prevede un costo di attivazione per i nuovi clienti di 6,99 euro, attualmente in promozione gratuita per coloro che ultimeranno l’acquisto online. I già clienti, invece, potranno richiederne l’attivazione sostenendo un costo di 19,99 euro.

WINDTRE Solo Voce SMS Easy Pay

WINDTRE Voce SMS Easy Pay, anch’essa attivabile da tutti i nuovi e già clienti, prevede minuti illimitati e 200 SMS verso tutti i numeri nazionali (fissi e mobili) al costo mensile di 7,99 euro. L’addebito mensile in questo caso deve tuttavia avvenire necessariamente tramite la modalità Easy Pay (con addebito su carta di credito, domiciliazione SEPA SDD o su carte conto abilitate).

E’ opportuno specificare che, quale che sia l’offerta attivata, bisogna aggiungere il costo previsto per l’acquisto di una SIM WINDTRE è di 10 euro. In entrambi i casi il piano tariffario base preattivato sarà WINDTRE Basic che, qualora non lo sapeste, prevede un costo di 29 centesimi di euro ogni minuto di chiamate e 29 centesimi di euro per ogni singolo SMS.