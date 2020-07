Da ieri per alcuni già clienti di WINDTRE è in vigore una nuova rimodulazione in virtù della quale gli utenti si troveranno ad avere un’offerta diversa e ad affrontare una spesa mensile più elevata.

Nuove rimodulazioni per alcuni clienti di WINDTRE

Purtroppo al momento non vi sono dettagli ufficiali da parte dell’operatore telefonico e qualche indizio è possibile ricavarlo dal seguente SMS, ricevuto da un utente:

Modifiche contratto: dal 13 Luglio 2020, la tua offerta cambia in MIA 40 – Special Edition a causa dell’insostenibilita’ economica dell’utilizzo del tuo attuale piano. Hai Min. Illimitati e 40 GB, al costo di 10.99E/mese. Al termine del traffico dati incluso: 1GB aggiuntivo a 0,99E/giorno. Per maggiori dettagli sull’offerta clicca su windtre.it/mia-se2 Diritto di recesso entro il 12 Luglio 2020 con Racc. A/R, PEC, 159, da Area Clienti, negozi WINDTRE o cambio operatore senza penali. Per info su recesso vai su windtre.it/recesso

In altri casi pare che sia stata sostituita l’offerta attiva con un’altra con minuti illimitati, 300 SMS e 40 giga di traffico dati a 8,99 euro al mese. Stando alle segnalazioni, questa serie di rimodulazioni apporta aumenti che possono arrivare anche a 4 euro al mese. Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

Leggi anche: le migliori offerte telefoniche