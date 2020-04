La pandemia di Coronavirus sta costringendo milioni di italiani a restare a casa ed anche il team di WINDTRE ha deciso di lanciare un’iniziativa per stimolare la loro fantasia e aiutarli a trascorrere un po’ meglio questo periodo così particolare.

Ci riferiamo al contest chiamato #FaccioCoseaCasa Challenge, pubblicizzato nelle scorse ore dall’operatore sull’accout ufficiale su Instagram: chi desidera partecipare deve raccontare in modo creativo (attraverso GIF, sticker e canzoni) come trascorre le sue giornate in casa.

Sei un cliente mobile WINDTRE? Racconta le tue giornate a casa e potresti vincere 100 Giga! Come? Scopri di più sulle nostre stories #WINDTRE#FaccioCoseaCasa

Il contest è rivolto a tutti i clienti ricaricabili mobile privati di WINDTRE e c’è tempo fino al 28 aprile per partecipare (i finalisti saranno contattati tramite la funzione Direct di Instagram e i vincitori saranno avvisati con un SMS), il tutto con l’obiettivo di vincere il premio in palio, ossia 100 giga da usare in sette giorni.

Come partecipare al concorso di WINDTRE

Chi desidera prendere parte a tale iniziativa deve seguire questi passaggi:

Effettuare uno screenshot dell’apposita pagina pubblicata dall’account @windtre relativa al Contest “#FaccioCoseaCasa” sul social network Instagram, necessaria all’Utente per elaborare la propria Storia.

Leggere e accettare il Regolamento.

Seguire le istruzioni e compilare in modo creativo i campi della propria Storia, usando tutti gli strumenti resi disponibili dalla Società Promotrice.

Condividere la Storia sul proprio profilo Instagram, utilizzando l’hashtag #FaccioCoseaCasa.

Seguire il profilo Instagram @windtre.

Per ulteriori informazioni vi rimandiamo al regolamento integrale. Potete trovare tutte le offerte di WINDTRE seguendo questo link.

