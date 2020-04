WINDTRE torna a coccolare alcuni suoi clienti con una interessante offerta per chi è alla ricerca di bundle con tanti giga di traffico dati. Infatti, tramite un SMS promozionale, alcuni utenti stanno ricevendo in offerta la possibilità di attivare una promozione che prevede 100 GB di traffico dati a 7,99 euro da utilizzare in 30 giorni.

WINDTRE offre 100 GB a 7,99 euro

L’offerta in questione scadrà il prossimo 23 aprile e non prevede alcun operazione da parte del cliente per disattivarla. Questa, infatti, verrà disattivata in maniera completamente automatica allo scadere dei 30 giorni.

Per accettare le condizioni dell’offerta ed iniziare a sfruttare 100 GB di traffico dati a 7,99 euro, l’utente dovrà semplicemente rispondere “CENTO” – senza virgolette – all’SMS ricevuto. Ecco l’SMS completo inviato da WINDTRE ad alcuni suoi clienti:

“Ti meriti qualcosa di buono – ora, apposta per te 100 GIGA da utilizzare in 30 giorni a 7,99 euro. Per continuare a essere vicini attiva rispondendo CENTO a questo SMS; trascorsi 30 gg si disattivera’ in automatico. L’offerta è valida fino a giovedi’ 23 aprile. WINDTRE e’ qui per te!“

Come sottolinea l’operatore, l’offerta risulta estremamente vantaggiosa per chi ha la necessità di avere a disposizione un copioso numero di giga per telefonate VoIP, video chiamate o per il telelavoro da casa. Fateci sapere nei commenti qui in basso se anche voi avete ricevuto il messaggio di WINDTRE.

