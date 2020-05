Da quando il lancio ufficiale del nuovo brand è stato annunciato, WINDTRE si è data tanto da fare per portare a tutti i suoi clienti un ampio, variegato ventaglio di offerte e di vantaggi: le novità sono state molte e tra queste c’è, oltre a nuove, interessanti promozioni disponibili, l’estensione di WinDay, che sono da alcune settimane disponibili per i clienti Tre.

Concorso WinMercoledì – 20 maggio e 3 giugno 2020

Cos’è WinDay? E’ un programma di fedeltà gratuito che consente di ricevere regali, ottenere buoni sconto e partecipare a concorsi per vincere tanti premi. Ogni mercoledì c’è appunto il WinMercoledì e i clienti WINDTRE possono partecipare a un concorso per provare a vincere, nelle giornate di mercoledì 20 maggio e 3 giugno 2020, uno scooter Piaggio Liberty S 50 di colore nero e tre monopattini elettrici Ninebot KickScooter MAX G30 (e questo per ogni sessione di gioco).

Concorso WinMercoledì – 27 maggio 2020

L’ultima settimana WinDay di maggio 2020 è proseguita con un altro appuntamento – e non poteva essere altrimenti – del WinMercoledì, il concorso settimanale che per il 27 maggio 2020 metterà in palio 1 premio Renegade, potendo così tentare di vincere un nuovo SUV Jeep Renegade MY2020 Limited 1.6 Multijet di colorazione esterna Alpine White.

Per giocare basterà recarsi nella sezione dedicata dell’app WINDTRE e cliccare sul tasto “Gioca”, presente in “Concorso”, che resterà attiva solo durante le sessioni di gioco. Una volta effettuata correttamente la giocata, l’utente visualizzerà in breve un messaggio che indicherà la vincita o meno del premio in palio. Peccato che ci sia solo un tentativo di vincita…